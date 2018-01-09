۱۰۰ میلیارد تومان کالای قاچاق وارد استان یزد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور طالبی در دومین نشست ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در محل اتاق بازرگانی یزد با اشاره به آمار کالای قاچاق مکشوفه اظهار داشت: کالاها با ظن قوی توقیف نمی‌شود چون به لحاظ زیرساختی مشکلاتی وجود دارد.

وی با بیان اینکه عمده کالاهایی که به عنوان قاچاق توقیف می‌شود استرداد شده ادامه داد: ۸۰ درصد از محموله‌های توقیفی پس از دوماه مسترد می‌شود و گاهی مشکلات و جوانب دیگری برای ترخیص دارد.

مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان یزد با بیان اینکه در ۱۰ ماه سال جاری ۱۰۰ میلیارد تومان ورودی کالای قاچاق استان بوده است افزود: این کالاها به صورت موقت در انبارهای ما نگهداری و توقیف می شوند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شش هزار متر مربع انبار مسقف پر از کالای مظنون به قاچاق شده که ترخیص نیز خواهد شد عنوان کرد: در حال حاضر انبارداری کالای تعزیراتی را انجام می دهیم که این مباحث علاوه بر هزینه بر دوش دولت، در اشتغال و تولید نیز تاثیر منفی دارد.

طالبی با اشاره به توقیف برخی کالاها و روند طولانی شدن رسیدگی و رای قطعی گفت: در این زمینه نیز لیست هایی برای تعیین تکلیف ارائه شد و امروز نیز خواستار اجرای تبصره و قوانین مربوطه در این زمینه هستیم تا هرچه سریعتر تعیین تکلیف شده و از خسارات بعدی مانند فساد و یا کاهش قیمت آن نیز جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه در چندمورد کالای مکشوفه درخواست تعیین تکلیف و یا مجوز فروش و ... داشتیم گفت: به ویژه در خصوص نوشیدنی‌هایی که باید معدوم سازی شود و کالاهایی که تغییرات کمی و کیفی پیدا می کنند لازم است اخذ مجوز صورت گیرد.

مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان یزد همچنین در خصوص صادرات برخی کالای مکشوفه خواستار همکاری اتاق بازرگانی شد و عنوان کرد: برای فروش و صادرات برخی کالاها در استان به همکاری تجار و بازرگانان نیاز است که اتاق بازرگانی در این زمینه می تواند همکاری خوبی داشته باشد.

مدیرکل گمرک استان یزد هم در این نشست در خصوص سامانه هوشمند رسیدگی به قاچاق کالا اظهار داشت: گمرک استان یزد ششمین گمرک صادراتی کشور است و بیش از ۲۸ هزار اظهارنامه در ۹ ماهه امسال در استان داشتیم.

مهرداد پیرحیاتی با بیان اینکه کمبود نیرو داریم و با محور صادرات فعالیت داریم ادامه داد: نیرویی برای اعزام به محل های مورد نظر در خصوص قاچاق کالا در ورودی های استان یزد نداریم چون با ورودم به استان یزد ۲۸ نیرو از گمرک استان رفته‌اند.

وی در خصوص استقرار نیروی گمرک در گلوگاه های قاچاق افزود: مشکل ما سامانه الکترونیکی است که نیروی گمرک نمی تواند ورود کند و اظهار نظر قطعی داشته باشد لذا باید مشکلات بارگذاری و دسترسی به اطلاعات استعلامی آن حل شود.

مدیرکل گمرک استان یزد همچنین پیرامون شناخت کالای قاچاق و قانون گمرکات برای قاچاق اظهار داشت: کالای قاچاق شرایطی دارد و باید با ظن قطعی اقدام کرد از جمله مغایرت با اسناد ارائه شده که کاملا با کالای قابل حمل متفاوت باشد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز در این نشست گفت: در بازدیدهایی که داشتیم از مهریز احساس می شود بین دستگاه ها هماهنگی در رابطه با مبارزه با قاچاق کالا نیست و باید ستاد اقتصاد مقاومتی این هماهنگی را داشته باشد

وی ادامه داد: در برخی پایگاه های ایست و بازرسی بجای اینکه مبادی ورودی استان کنترل شود مبادی خروجی کنترل می شود که لازم است در این زمینه نیز اقدام شود.