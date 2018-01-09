رفع مشکلات درمان و بیمه مددجویان تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، سید پرویز فتاح با اشاره به اینکه برنامه مصوب هیئت امنای کمیته امداد در سال ۹۶ تاکنون محقق شده است گفت: البته در زمینه درمان، بیمه و تأمین جهیزیه مددجویان مشکلاتی جزئی وجود داشت که امیدواریم تا پایان امسال رفع شود.
وی با اشاره به بررسی لایحه بودجه ۹۷ در کمیسیونهای تخصصی مجلس افزود: با توجه به مذاکرات و تعاملهای انجامشده با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امیدواریم بودجه مناسبی برای این نهاد در سال آینده به نفع نیازمندان جامعه تعیین شود.
فتاح بابیان اینکه به وعده خود به زلزلهزدگان عمل کردیم گفت: برای خانوارهایی که نیاز به اسکان موقت داشتند، ۱۵۰۰ کانکس تهیه و تحویل شد و ساخت و بازسازی مسکن شش هزار خانوار مددجو زلزلهزده در استان کرمانشاه آغازشده است.
رئیس کمیته امداد با تأکید بر ساخت خانه مقاوم برای مددجویان حادثهدیده خاطرنشان کرد: ساخت و بازسازی مسکن مددجویان بدون دریافت هیچگونه هزینه از آنها و با کمکهای بلاعوض دولت، خیران و کمیته امداد ساخته میشود.
وی با اشاره به وضعیت اقتصادی نامناسب مردم افزود: مسئولان سه قوه باید برای شنیدن مشکلات مردم گوش شنوا داشته باشند. طبق توصیه امام علی علیهالسلام نباید دولتمردان از طبقه اشراف انتخاب شوند چرا که نمیتوانند مشکلات مردم را درک کنند.
فتاح با اظهار اینکه وضع خزانه دولت دغدغه ماست تأکید کرد: با توجه به اینکه درآمد دولت محدود و قیمت نفت کاهشیافته است باید همه دستگاهها و نهادها در هزینهها صرفهجویی کنند تا کشور از این مقطع حساس عبور کند.
وی با تأکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی نسخه تمام مشکلات اقتصادی است افزود: اگر مسئولان کشور مانند مددکاران این نهاد در خدمترسانی به اقشار ضعیف جامعه امدادی عمل کنند بسیاری از مشکلات کشور حل میشود.
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