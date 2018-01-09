عشایر استان ایلام در فتح میمک حماسه آفریدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نورعلی یاری امروز با گرامیداشت سالروز فتح میمک اظهار داشت: آنچه موجب شد مردم در این عملیات دوشادوش نیروهای سپاه و ارتش بر دشمن تا دندان مسلح پیروز شوند، ایمان به خدا، اطاعت از رهبری و خودباوری بود.

وی افزود: آنچه این پیروزی را متمایز کرد، محوریت نقش مردم و بویژه عشایر بود که با در دست داشتن کمترین امکانات نشان دادند برای دفاع از کیان و انقلاب خونین خود حاضرند از عزیزترین سرمایه های خود نیز گذشت کنند.

فرمانده انتظامی استان ایلام یادآور شد: ارتش عراق در آن زمان از تجهیزات جنگی مدرنی برخوردار بود اما در مقابل ایمان و دلاورمردی های مردم استان و به ویژه عشایر منطقه ناکام ماند.

وی تصریح کرد: تاریخ هشت سال دفاع مقدس، سراسر افتخار و عزت شهدا و رزمندگان است که برای دفاع از ایران اسلامی جان خود را نثار کردند و امروز وظیفه ما این است که این فرهنگ غنی را به نسل جوان منتقل کنیم.

سردار یاری در پایان گفت: این پیروزی ارزشمند در سایه اتحاد ارتش و عشایر و اعتماد طرفین حاصل شد و نخستین عملیات پیروزی بخش ایران بر علیه ارتش رژیم بعث بود که در صبح گاه ۱۹ دی ماه سال ۵۹ رخ داد و نشان دهنده عزم راسخ جوانان ایرانی برای دفاع از آب و خاک دیارشان بود.