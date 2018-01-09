لزوم پژوهش انتقادی درباره فلسفه های مخالف با اسلام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۱۴۶ شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست غلامعلی حداد عادل برگزار شد.

حداد عادل گفت: انطباق برنامه‌های درسی با ارزش‌های دینی در هر رشته‌ای دارای معنای مختص به خود است.

وی افزود: معنای انطباق با ارزش‌های دینی به آن معنا نیست که نظریات معارض و مخالف با اسلام تدریس نشوند، بلکه پژوهش انتقادی لازمه این نگاه است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: برخورد حذفی که در ابتدای تأسیس دانشگاه به فلسفه اسلامی شکل گرفت، موجب شد فلسفه اسلامی هیچ‌گاه در دانشگاه‌ها جدی گرفته نشد.

حداد عادل گفت: البته در همان زمان دانشکده معقول و منقول که بعداً دانشگاه الهیات نام گرفت، کانون تدریس فلسفه اسلامی بود ولی کلا این فلسفه منزوی بود.

وی افزود: معتقدیم فلسفه به اعتبار فلسفه بودن باید مطالعه شود و غربی و شرقی بودن و یا سنتی و مدرن بودن موجب نمی‌شود تا مکاتب فلسفی را به حاشیه برانیم.

رئیس شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی ادامه داد: با این نگاه ما به این نتیجه رسیدیم که باید ساختار آموزشی رشته فلسفه نیز متحول شود و فلسفه به صورت کارشناسی ارشد پیوسته تعریف شود، ولی از آنجا که این طرح هنوز به مرحله اجرا درنیامده و ساختار کنونی رشته فلسفه که مبنی بر جدایی دوره کارشناسی از ارشد است، همچنان به قوت خود باقی است.

وی گفت: کارگروه فلسفه، برنامه‌ای در حد دوره کارشناسی را نیز تدوین کرده است، که در این جلسه مطرح می‌شود و پس از تصویب به عنوان برنامه جدید دوره کارشناسی رشته فلسفه عرضه خواهد شد.