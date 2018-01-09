۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۱۹

در جشنواره فارابی؛

۴۱ اثر برگزیده علوم انسانی تقدیر می شود

نهمین جشنواره ویژه علوم انسانی ۲۴ دی ماه در سالن اجلاس سران برگزار می‌شود که در این جشنواره از ۴۱ اثر برگزیده تقدیر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین میرزایی رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در نشست خبری گفت: در مجموع ۴۱۸۳ اثر به جشنواره فارابی ارسال شد که از این تعداد، ۴۹۹ اثر در حوزه بین‌الملل بوده است.

وی افزود: در مجموع ۱۲ درصد آثار ارسالی در بخش بین‌الملل بوده است.

رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی خاطرنشان کرد: پس از بررسی‌های صورت گرفته، در مجموع از ۴۱ اثر برگزیده تقدیر خواهد شد که ۶ اثر مربوط به پژوهشگران بین‌المللی است.

میرزایی اظهار داشت: دو سوم شرکت‌کنندگان این جشنواره، افراد بالای ۳۵ سال و یک سوم، جوانان بوده‌اند.

وی گفت: ۷۴ درصد شرکت‌کنندگان را مردان و ۲۶ درصد شرکت‌کنندگان را زنان تشکیل می‌دهند.

رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد: آثار برگزیده بین‌المللی این جشنواره از پژوهشگرانی از کشورهای آلمان، ایرلند، افغانستان، عراق، لبنان و بوسنی‌هرزگوین بوده است.

میرزایی افزود: در بخش بزرگسالان، ۶ اثر حائز رتبه اول، ۴ اثر حائز رتبه دوم و ۱۷ اثر نیز رتبه سوم را کسب کرده‌اند.

وی عنوان کرد: در بخش ویژه این جشنواره، از پیشکسوتان حوزه علوم انسانی، مترجم برتر، انجمن علمی برتر و فصلنامه علمی و پژوهشی علوم انسانی برتر تقدیر می‌شود.

رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی اظهار داشت: از ۴۱۸۳ اثر، حدود ۴۱ اثر برگزیده شده‌اند که می‌توان گفت یک درصد آثار ارسالی به این جشنواره، جزو آثار برگزیده قرار گرفته‌اند.

میرزایی تأکید کرد: وزیر علوم از رئیس‌جمهور برای حضور در این جشنواره دعوت کرده است و امیدواریم که برنامه‌های رئیس‌جمهور به گونه‌ای باشد که بتواند در این مراسم شرکت کند.

وی گفت: در دو جشنواره‌ای که در دولت یازدهم برگزار شده، شاهد حضور رئیس‌جمهور بوده‌ایم.

رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی تصریح کرد: از کل آثار ارسالی به این جشنواره، ۵۸ درصد در حوزه کتاب، ۱۲ درصد مربوط به گزارش اختتام‌ یافته پژوهش، ۱۲ درصد رساله دکتری و ۱۸ درصد پایان‌نامه کارشناسی ارشد بوده است.

میرزایی تأکید کرد: ۳۷ درصد آثار برگزیده این جشنواره مربوط به زنان است.

