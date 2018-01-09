۴۱ اثر برگزیده علوم انسانی تقدیر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین میرزایی رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در نشست خبری گفت: در مجموع ۴۱۸۳ اثر به جشنواره فارابی ارسال شد که از این تعداد، ۴۹۹ اثر در حوزه بین‌الملل بوده است.

وی افزود: در مجموع ۱۲ درصد آثار ارسالی در بخش بین‌الملل بوده است.

رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی خاطرنشان کرد: پس از بررسی‌های صورت گرفته، در مجموع از ۴۱ اثر برگزیده تقدیر خواهد شد که ۶ اثر مربوط به پژوهشگران بین‌المللی است.

میرزایی اظهار داشت: دو سوم شرکت‌کنندگان این جشنواره، افراد بالای ۳۵ سال و یک سوم، جوانان بوده‌اند.

وی گفت: ۷۴ درصد شرکت‌کنندگان را مردان و ۲۶ درصد شرکت‌کنندگان را زنان تشکیل می‌دهند.

رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد: آثار برگزیده بین‌المللی این جشنواره از پژوهشگرانی از کشورهای آلمان، ایرلند، افغانستان، عراق، لبنان و بوسنی‌هرزگوین بوده است.

میرزایی افزود: در بخش بزرگسالان، ۶ اثر حائز رتبه اول، ۴ اثر حائز رتبه دوم و ۱۷ اثر نیز رتبه سوم را کسب کرده‌اند.

وی عنوان کرد: در بخش ویژه این جشنواره، از پیشکسوتان حوزه علوم انسانی، مترجم برتر، انجمن علمی برتر و فصلنامه علمی و پژوهشی علوم انسانی برتر تقدیر می‌شود.

رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی اظهار داشت: از ۴۱۸۳ اثر، حدود ۴۱ اثر برگزیده شده‌اند که می‌توان گفت یک درصد آثار ارسالی به این جشنواره، جزو آثار برگزیده قرار گرفته‌اند.

میرزایی تأکید کرد: وزیر علوم از رئیس‌جمهور برای حضور در این جشنواره دعوت کرده است و امیدواریم که برنامه‌های رئیس‌جمهور به گونه‌ای باشد که بتواند در این مراسم شرکت کند.

وی گفت: در دو جشنواره‌ای که در دولت یازدهم برگزار شده، شاهد حضور رئیس‌جمهور بوده‌ایم.

رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی تصریح کرد: از کل آثار ارسالی به این جشنواره، ۵۸ درصد در حوزه کتاب، ۱۲ درصد مربوط به گزارش اختتام‌ یافته پژوهش، ۱۲ درصد رساله دکتری و ۱۸ درصد پایان‌نامه کارشناسی ارشد بوده است.

میرزایی تأکید کرد: ۳۷ درصد آثار برگزیده این جشنواره مربوط به زنان است.