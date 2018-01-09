  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۱۰

معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه مطرح کرد:

کاهش آسیب‌های اجتماعی با تقویت سرمایه‌ اجتماعی ممکن می‌شود

کاهش آسیب‌های اجتماعی با تقویت سرمایه‌ اجتماعی ممکن می‌شود

کرمانشاه- معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه، کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه را مستلزم توجه و تقویت سرمایه اجتماعی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم الهی تبار امروز سه شنبه در جلسه کار گروه تخصصی فرهنگی، اجتماعی استان کرمانشاه  که در محل سالن امید استانداری کرمانشاه برگزار شد، ابراز داشت: هدف از تشکیل چنین کارگروههایی افزایش سرمایه اجتماعی است.

لزوم افزایش سرمایه اجتماعی

معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه افزود: در بحث آمایش کارگروههای مختلفی وجود دارد که متخصصین درگیر آن هستند و باید برنامه ای تدوین کنند که به هدف جامع یعنی افزایش سرمایه اجتماعی برسیم.

وی خاطر نشان کرد: اگر توجه به سرمایه اجتماعی کاهش پیدا کند متاسفانه معضلی در جامعه به بار خواهد آمد و اگر روند رو به رشدی داشته باشد نتیجه آن ایستادگی ملت در برابر ۸ سال جنگ تحمیلی خواهد بود.

این مسئول مباحث سرمایه اجتماعی را دارای اهمیت بالایی دانست و تصریح کرد: بر این اساس جلسات سرمایه اجتماعی کشور هر ۶ ماه یکبار با حضور رهبر معظم انقلاب برگزار می شود که خود این نشان از اهمیت بالای این مبحث دارد.

الهی تبار اذعان داشت: اگر به سرمایه اجتماعی توجه داشته باشیم به تبع آن آسیب های اجتماعی کاهش پیدا خواهد کرد و در جامعه به یک سلامت پایدار خواهیم رسید.

غفلت از سرمایه اجتماعی اثرات مخرب و زیانباری دارد

وی گفت: غفلت از مقوله سرمایه اجتماعی اثرات مخرب و زیانباری خواهد داشت و شاید مصداق آن قضایا و اغتشاشات اخیر باشد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه در ادامه افزود: در این کارگروهها باید نهایت استفاده را ببریم تا نگاه سیاستگذاران و مسئولین استان را به سمت و سوی مسائل اجتماعی سوق دهیم.

لازمه تقویت سرمایه اجتماعی تزریق امید و ارتقاء رفاه اجتماعی است

به گفته این مسئول، لازمه تقویت سرمایه اجتماعی تزریق امید و ارتقاء رفاه اجتماعی در جامعه است.

وی در ادامه نگاهی به اغتشاشات اخیر در ایران داشت و یادآور شد: اگر چه نقد و انتقاد حق مسلم مردم است اما برهم زدن آرامش و امنیت مردم جامعه جرم محسوب می شود.

دشمنان اسلام احمق هستند

الهی تبار، دشمنان اسلام را احمق خطاب کرد و بیان داشت: خوشبختانه مردم زمانی که از حمایت های بی جای دشمنان آگاه شدند، دست پلید استکبار را در رقم زدن این آشوب مشاهده کردند و با راهپیمایی های عظیم وحدت خود را به رخ جهانیان کشیدند و اجازه ندادند امنیت ایران اسلامی سلب شود.

وی اظهار داشت: در طول تاریخ و در جریانات مختلف از جریان انقلاب گرفته تا جنگ تحمیلی و ... نظام استکباری همواره به دنبال تهدید ما بوده و به حول و قوه الهی مردم با بصیرت این سرزمین همواره دسیسه های آنها را خنثی و مسیر به حق خود را پیش گرفته اند.

کد مطلب 4195077

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها