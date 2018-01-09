به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم الهی تبار امروز سه شنبه در جلسه کار گروه تخصصی فرهنگی، اجتماعی استان کرمانشاه که در محل سالن امید استانداری کرمانشاه برگزار شد، ابراز داشت: هدف از تشکیل چنین کارگروههایی افزایش سرمایه اجتماعی است.

لزوم افزایش سرمایه اجتماعی

معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه افزود: در بحث آمایش کارگروههای مختلفی وجود دارد که متخصصین درگیر آن هستند و باید برنامه ای تدوین کنند که به هدف جامع یعنی افزایش سرمایه اجتماعی برسیم.

وی خاطر نشان کرد: اگر توجه به سرمایه اجتماعی کاهش پیدا کند متاسفانه معضلی در جامعه به بار خواهد آمد و اگر روند رو به رشدی داشته باشد نتیجه آن ایستادگی ملت در برابر ۸ سال جنگ تحمیلی خواهد بود.

این مسئول مباحث سرمایه اجتماعی را دارای اهمیت بالایی دانست و تصریح کرد: بر این اساس جلسات سرمایه اجتماعی کشور هر ۶ ماه یکبار با حضور رهبر معظم انقلاب برگزار می شود که خود این نشان از اهمیت بالای این مبحث دارد.

الهی تبار اذعان داشت: اگر به سرمایه اجتماعی توجه داشته باشیم به تبع آن آسیب های اجتماعی کاهش پیدا خواهد کرد و در جامعه به یک سلامت پایدار خواهیم رسید.

غفلت از سرمایه اجتماعی اثرات مخرب و زیانباری دارد

وی گفت: غفلت از مقوله سرمایه اجتماعی اثرات مخرب و زیانباری خواهد داشت و شاید مصداق آن قضایا و اغتشاشات اخیر باشد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه در ادامه افزود: در این کارگروهها باید نهایت استفاده را ببریم تا نگاه سیاستگذاران و مسئولین استان را به سمت و سوی مسائل اجتماعی سوق دهیم.

لازمه تقویت سرمایه اجتماعی تزریق امید و ارتقاء رفاه اجتماعی است

به گفته این مسئول، لازمه تقویت سرمایه اجتماعی تزریق امید و ارتقاء رفاه اجتماعی در جامعه است.

وی در ادامه نگاهی به اغتشاشات اخیر در ایران داشت و یادآور شد: اگر چه نقد و انتقاد حق مسلم مردم است اما برهم زدن آرامش و امنیت مردم جامعه جرم محسوب می شود.

دشمنان اسلام احمق هستند

الهی تبار، دشمنان اسلام را احمق خطاب کرد و بیان داشت: خوشبختانه مردم زمانی که از حمایت های بی جای دشمنان آگاه شدند، دست پلید استکبار را در رقم زدن این آشوب مشاهده کردند و با راهپیمایی های عظیم وحدت خود را به رخ جهانیان کشیدند و اجازه ندادند امنیت ایران اسلامی سلب شود.

وی اظهار داشت: در طول تاریخ و در جریانات مختلف از جریان انقلاب گرفته تا جنگ تحمیلی و ... نظام استکباری همواره به دنبال تهدید ما بوده و به حول و قوه الهی مردم با بصیرت این سرزمین همواره دسیسه های آنها را خنثی و مسیر به حق خود را پیش گرفته اند.