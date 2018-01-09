شورای اروپا ۱۷ شخص و نهاد کره شمالی را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، شورای اروپا چند شخص و نهاد کره شمالی را به لیست سیاه تحریمی خود اضافه کرد.

این شورا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که ۱۶ شخص به اضافه وزارت نیروهای مسلح کره شمالی به لیست بلوکه شدن اموال و محدودیت مسافرتی که هر دو مطابق با قطعنامه ۲۳۹۷ شورای امنیت است، اضافه شدند.

با این تصمیم، تعداد کل اتباع کره‌شمالی که تحت اقدامات تحریمی اروپا هستند به ۷۹ نفر و همین رقم برای نهادهای پیونگ‌یانگ به ۵۴ شرکت افزایش یافت.

تنش‌ها در شبه جزیره کره، سال گذشته و درپی آزمایشات متعدد بالستیک و هسته‌ای کره‌شمالی که در تناقض با قطعنامه‌های شورای امنیت است، بالا گرفت.