راهکارهای مناسب برای توسعه صادرات محصولات زیستی ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کارگاه آموزشی ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه صادرات محصولات زیستی و بسته های حمایتی با هدف آشنایی شرکت های فعال در حوزه زیست فناوری با بازار داخلی و بین المللی محصولات زیستی با حضور نمایندگانی از شرکت های دانش بنیان برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی که هفدهم دی ماه سال جاری در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد، موضوعاتی نظیر «شناخت صادرات پایدار»، «آشنایی با استراتژی بازاریابی در بازارهای صادراتی و قوانین تجاری»، «عوامل کلیدی مرتبط با هوش تجاری بازار»، «چالش های جدی صنعت زیست فناوری در جهان»، «استراتژی توسعه موفق در ساختارهای فن آوری های نوین با بهره گیری از نقاط قوت»، «استراتژی های رشد شرکت های زیست فناوری» و ... ارائه شد.