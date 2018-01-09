۲۵ واحد آلاینده محیط زیست استان همدان معرفی شدند

سیدعادل عربی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آلایندگی محیط زیست از واحدهای کوچک همچون کارخانه آسفالت و سیلیس‌کوبی‌ها تا واحدهای بزرگی چون کشتارگاه‌ و نیروگاه در استان وجود دارد، اظهار کرد: نحوه تشخیص آلایندگی پایش و نمونه‌برداری‌های ۳ ماهه از این واحدها است.

وی با اشاره به اینکه واحدهای آلاینده پایان هر فصل به سازمان حفاظت محیط زیست معرفی می‌شوند، عنوان کرد: واحدهای تولیدی براساس اینکه خروجی آنها غبار، فاضلاب و پسماند باشد، آنالیز آزمایشگاهی و بازدید کارشناسی از نظر آلایندگی بررسی می‌شوند.

عربی با تأکید بر اینکه واحدهای دانه‌ ‌بندی، سیلیس‌کوبی‌ و تولید خشکبار واحدهای آلاینده استان همدان به‌شمار می‌روند، اضافه کرد: بیشترین آلایندگی مربوط به فاضلاب واحدهای تولیدی و دومین آلایندگی مربوط به غبار و پسماند واحدهای تولیدی است.

سرپرست حفاظت محیط زیست استان همدان با اشاره به اینکه پرونده‌های معرفی شده به دادگاه بیشتر مربوط به واحدهای سیلییس‌کوبی، کشتارگاه‌ها و واحدهای تولید خشکبار بوده است، گفت: از ابتدای سالجاری تا پایان آذرماه ۳۱ واحد آلاینده در استان همدان از دادگاه رأی محکومیت دریافت کرده‌اند و ۲۱۳ مورد اخطاریه نیز برای واحدهای آلاینده صادر شده است.

وی از تشکیل ۷۱ پرونده قضایی در بخش محیط زیست انسانی در این استان خبر داد و گفت: در سالجاری ۷ واحد آلاینده محیط زیست در استان همدان پلمب شده است.