۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۶:۱۰

مدیر هسته گزینش استانداری خراسان جنوبی خبر داد:

جذب ۱۵۴۲ نیرو در دستگاه‌های اجرایی خراسان جنوبی/بررسی۴هزار پرونده

بیرجند- مدیر هسته گزینش استانداری خراسان جنوبی از جذب هزار و ۵۴۲ نیرو از ابتدای سال جاری تاکنون در دستگاه‌های اجرایی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عربی پیش از ظهر سه شنبه در همایش گزینش گران خراسان جنوبی اظهار کرد: در حال حاضر هفت هسته گزینش در بین هفت دستگاه استان وجود دارد.

وی با بیان اینکه تاکنون چهار هزار و ۳۱ پرونده بررسی شده است، افزود: از این میزان هزار و ۵۴۲ نفر نیز استخدام شده اند.

عربی خواستار حمایت از هسته‌های گزینش توسط مقامات بالای استان و دستگاه‌های اجرایی شد و افزود: این هسته‌ها وظایف خطیری بر عهده داشته که باید حمایت شوند.

وی با اشاره به بیانات رهبری بیان کرد: بر اساس فرمایشات این رهبر فرزانه، دولت بدون نیروهای متعهد و متخصص در هیچ زمینه ای موفق نخواهد شد.

عربی افزود: این امر با گزینش درست انجام می‌شود که گزینش خود نیز نیازمند حمایت دستگاه‌های اجرایی و ذیربط است.

مدیر هسته گزینش استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: ارتقای جایگاه گزینش از طریق هیئت دولت از دیگر خواسته‌های این هسته‌ها است.

