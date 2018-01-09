به گزارش خبرنگار مهر، محمود عربی پیش از ظهر سه شنبه در همایش گزینش گران خراسان جنوبی اظهار کرد: در حال حاضر هفت هسته گزینش در بین هفت دستگاه استان وجود دارد.
وی با بیان اینکه تاکنون چهار هزار و ۳۱ پرونده بررسی شده است، افزود: از این میزان هزار و ۵۴۲ نفر نیز استخدام شده اند.
عربی خواستار حمایت از هستههای گزینش توسط مقامات بالای استان و دستگاههای اجرایی شد و افزود: این هستهها وظایف خطیری بر عهده داشته که باید حمایت شوند.
وی با اشاره به بیانات رهبری بیان کرد: بر اساس فرمایشات این رهبر فرزانه، دولت بدون نیروهای متعهد و متخصص در هیچ زمینه ای موفق نخواهد شد.
عربی افزود: این امر با گزینش درست انجام میشود که گزینش خود نیز نیازمند حمایت دستگاههای اجرایی و ذیربط است.
مدیر هسته گزینش استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: ارتقای جایگاه گزینش از طریق هیئت دولت از دیگر خواستههای این هستهها است.
نظر شما