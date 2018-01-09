صادرات فارس بازهم فراموش شد/ رئیس صنعت: اطلاع ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، استان فارس همچنان در مباحث اقتصادی در کلان کشور فراموش شده است و در حالیکه همواره مسئولین صنعت، معدن و تجارت استان فارس خبر از جایگاه مطلوب استان در بخش های مربوطه می دهند اما در عمل و زمانیکه باید این جایگاه ثابت شود چنین نمی شود.

طی روزهای گذشته موضوع دیدار رئیس جمهور با صادرکنندگان برتر کشور بازهم مظلومیت و یا عدم توانایی مدیریت مربوطه استان با وزارت صنعت، معدن و تجارت را نشان داد زیرا در حالیکه در سال جاری 5 صادرکنندگان فارس به عنوان برترین های کشور معرفی شدند اما در این جلسه دعوت نداشتند.

جلسه ای که پس از 5 سال تشکیل شده به طور حتم اهمیت فراوانی دارد و به راحتی می تواند مرحم مشکلات و درد صادرکنندگان استان فارس باشد، صادرکنندگانی که با نبود خط ریلی مرتبط با بنادر و نداشتن هواپیمای کارگو همچنان می توانند در کشور جایگاه داشته باشند.

زمانی فارس به عنوان استان معین صادرات به حوزه خلیج فارس معرفی شد اما نبود زیر ساخت های مناسب و عدم حمایت های کلان کشور این فرصت را گرفت و در آخرین فرصت از دست رفته باید به بازار قطر اشاره کرد که بازرگانان ترک و چینی توانستند با حمایت دولت های خود این بازار را از بازرگانان و صادرکنندگان استان فارس بگیرد در حالیکه فاصله فارس با دوحه قطر به مراتبط نزدیک تر فاصله بسیاری از استان های کشور و کشورها ترکیه و چین به قطر است.

از دیدار رئیس جمهور با صادرکنندگان اطلاع ندارم

اما رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، که در دیدار رئیس جمهور با صادرکنندگان برتر کشور از فارس چند نفر حضور داشتند گفت: خوشبختانه جایگاه صادراتی استان فارس مطلوب است و 5 نفر به عنوان صادرکننده نمونه کشور معرفی و تقدیر شدند.

علی همتی در پاسخ به صحبت های خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه جلسه رئیس جمهور با صادرکنندگان برتر کشور طی چند روز گذشته برگزار شده و ارتباطی با همایش روز صادرات ندارد، گفت: از این جلسه که شما می گویید اطلاع ندارم و نمی دانم چه کسی دعوت کننده بوده ویا از استان فارس کسی حضور داشته است یا خیر.

وی ادامه داد: به طور حتم بخش خصوصی استان فارس در جریان این نشست بوده و دعوت هم انجام شده است.

هیچ صادرکننده ای از فارس دعوت نشد

از طرفی دیگر رئیس اتاق بازرگانی شیراز نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ازبرگزاری این جلسه اطلاع دارم، گفت: حرفی برای گفتن ندارم به غیر از اظهار تاسف برای بخش خصوصی و اقتصادی استان فارس.

جمال رازقی تاکید کرد: از برگزاری چنین جلسه ای اطلاع داشتم اما بدون دعوت که نمی شود به دیدار رئیس جمهور رفت و هیچکس هم از صادرکنندگان نمونه کشوری استان فارس دعوت نکرده بود.

وی در پاسخ به این سئوال که چه مجموعه ای دعوت کننده این نشست بوده است، گفت: توسعه تجارت و وزارتخانه از جمله دعوت کنندگان این نشست بودند که فارس در این نشست بسیار مهم سهمی نداشت.

قدرت ارتباط با وزارتخانه وجود ندارد

اما یکی از صادرکنندگان نمونه استان فارس در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه سهم فارس از اتفاقات کشور صفر است، گفت: نشست بسیار مهمی بوده که از دست دادیم به طور حتم جلسه با رئیس جمهور می تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند زیرا ما به طور مستقیم با مشکلات روبه رو هستیم.

وی یادآور شد: مشکل بزرگ صادرات امروز ما نرخ تولید است که نمی توانیم با دیگر کشورهای دنیا در بحث صادرات رقابت کنیم زیرا قیمت تمام شده انها بسیار کمتر از تولیدات ایران است.

این صادرکننده برتر کشور ادامه داد: بازارهای جهانی را در حال از دست دادن هستیم و نمی توانیم بازارهای جدید را پیدا کنیم هرچند هم بازاریابی انجام می دهیم اما تا زمانیکه حمایت های دولتی نداشته باشیم تلاش ما بی نتیجه می ماند.

وی تاکید کرد: هیچکس از هیچ مرجعی برای حضور در این نشست به ما تماس و یا دعوتی نگرفت و انتظار داریم استاندار فارس در بخش صنعت و تجارت استان ورود کند تا بتوانیم مانند برخی از استان ها در کشور دارای قدرت و توانایی لابی باشیم.

استاندار فارس ورود کند

این اتفاقات در حالی همچنان در استان فارس روی می دهد که استاندار فارس تاکید فراوان بر توسعه صادرات دارد و همچنان بخش اقتصادی در انتظار تغییر مسیر و نگرش به تجارت استان و ایجاد ارتباط بیشتر با وزارتخانه هستند که طی مدت گذشته اسماعیل تبادار این توانایی را نشان داده است.