۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۴۷

جانشین فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام:

حماسه فتح میمک باید در ابعاد ملی برجسته شود

ایلام-جانشین فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام گفت: حماسه فتح میمک که با نقش آفرینی عشایر غیور استان ایلام اجرا شد باید بیش از این در ابعاد ملی برجسته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جمال شاکرمی روز سه شنبه در مراسم گرامیداشت حماسه عملیات میمک اظهار کرد: این عملیات که در نخستین روزهای آغاز حمله ددمنشانه رژیم بعث عراق به کشورمان تحقق یافت اولین عملیات آفندی نیروهای نظامی کشورمان در دوران دفاع مقدس محسوب می وشد.

وی تاکید کرد: این موفقیت بزرگ در شرایطی حادث شد که کشورمان هنوز از سازماندهی نظامی لازم برخوردار نبوده و از نظر تجهیزات و ادوات جنگی نیز در مضیقه بودیم.

جانشین فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام گفت: حضور عشایر استان و بویزه ایل خزل در کنار ارتش همیشه سرافراز جمهوری اسلامی چنان درسی به دشمن بعثی داد که تا پایان جنگ اجازه تعدی به این مناطق را نداشته باشد.

سرهنگ شاکرمی اضافه کرد: متاسفانه آنگونه که باید این عملیات در بعد ملی معرفی نشده و شهدای سلحشور عملیات ضربیت ذوالفقار ناشناخته باقی مانده اند.

وی ادامه داد: هرساله سالروز گرامیداشت حماسه میمک، در منطقه عملیاتی میمک برگزار می ‌شد و امسال نیز به منظور معرفی بیشتر این مراسم در مسجد جامع اجرا می شود.

عملیات مهم و استراتژیک بازپس‌گیری میمک، اولین عملیات نظامی در تاریخ جنگ هشت ساله تحمیلی محسوب می‌شود که با فداکاری‌ها و رشادت‌های مردمی سلحشور مردان ایل خزل و ارتش جمهوری اسلامی ایران در روز ۱۹ دی ماه ۵۹ به اولین پیروزی رزمندگان منجر شد.

