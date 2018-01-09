چاقی ۶۸ درصدی گیلانیان/تغییر الگوی تغذیه و سبک زندگی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به ضرورت فرهنگ سازی و اصلاح الگوی غذایی مردم در کشور که نقش اساسی درکاهش بار بیماری های غیر واگیر دارد و اجرای برنامه بسیج آموزش همگانی تغذیه درقالب برنامه ارتقای فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه هفته ای به عنوان هفته تغذیه سالم در نظر گرفته شده است.

با توجه به روند رو به افزایش چاقی در همه گروه های سنی در کشور و تاثیر آن به عنوان یک عامل خطر بیماری های قلبی و عروقی، دیابت، برخی از انواع سرطان ها و بیماری های مفصلی و استخوانی، پیشگیری و کنترل آن، بیش از پیش برای مسئولان اهمیت یافته است.

تغذیه و الگوی مصرف غذایی یکی از عوامل مهم در بروز بیماریهای غیرواگیر است لذا فرهنگ سازی و اصلاح الگوی تغذیه جامعه جهت کنترل این معضل بهداشتی حائز اهمیت است. بر همین اساس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، هرسال بسیج ملی آموزش تغذیه با هدف افزایش آگاهی عموم جامعه در سطح کشور را برگزار می کند.

امسال نیز بسیج ملی فوق با شعار «پیشگیری و کنترل چاقی با تغذیه سالم» از تاریخ ۱۵ لغایت ۳۰ دی ماه در حال برگزاری است.

در همین راستا همایش بسیج آموزشی تغذیه به همت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در رشت برگزار شد.

بیماری های غیرواگیر علت ۷۶ درصد از مرگ و میرها در کشور

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز در این همایش با بیان اینکه در حال حاضر میانگین چاقی در کشور ۶۰ درصد جمعیت است، اظهار کرد: این آمار در گیلان ۶۸ درصد اعلام شده است.

محمد عباسی با اشاره به اینکه این آمار نشان از بالا بودن هشت درصدی چاقی در گیلان به نسبت میانگین کشور است، گفت : در حال حاضر علت ۷۶ درصد مرگ و میرها در کشور مربوط به بیماری های غیرواگیر است.

وی با بیان اینکه چاقی و اضافه وزن مهمترین عامل بروز بیماری های غیر واگیر نظیر بیماری های قلبی و عروقی محسوب می شود، افزود: به همین منظور و برای پیشگیری از این بروز این بیمار ها باید الگوی تغذیه مردم اصلاح شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تأکید برضرورت تغییر الگوی مصرف و سبک زندگی مردم، خاطرنشان کرد: در این زمینه نیازمند تعامل و همکاری همه دستگاه ها مربوطه هستیم.

تنها ۳۰ درصد چاقی ها مربوط به عوامل ژنتیکی

عباسی با بیان اینکه ۳۰ درصد چاقی ها ناشی از عوامل ژنتیکی است، ادامه داد: در موارد دیگر چاقی براثر تغذیه نامناسب، پرخوری، عادت های بد غذایی و کم تحرکی است.

وی ورزش و تحرک، کاهش استرس، پرهیز از مصرف فست فود و انواع غذاهای چرب، استفاده بیشتر از سبزیجات و میوه ها را برای جلوگیری از اضافه وزن و تضمین سلامت افراد موثر دانست و تصریح کرد: ترویج فرهنگ سلامت مستلزم تعامل همه دست اندرکاران فرهنگی و آموزشی است.

به گفته عباسی برای تحقق این هدف نیازمند اگاهی بخشی و اطلاع رسانی درست و صحیح به جامعه هستیم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان همچنین با اشاره به اینکه براساس آمار ۳۰ درصد از کودکان در معرض خطر ابتلا به چاقی هستند، افزود: خانواده ها باید با برنامه غذایی سالم، ایجاد تحرک در کودکان این خطر را از فرزندان خود دور کنند.