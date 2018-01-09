مطالعات احداث ۱۰ سد بزرگ در هرمزگان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ ملایی پیش ازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح گزارش وضعیت طرح های اجرایی و مطالعاتی آب منطقه ای هرمزگان بیان داشت: آب منطقه ای هرمزگان در راه رسیدن به اهداف بلند و رسالت خود طرح های و برنامه های زیادی برای اجرا دارد که تاکنون در تعدادی از مهمترین آنها در دست اقدام و مطالعه قرار دارد.

وی افزود : طرح نوسازی خط اول آبرسانی به بندرعباس از میناب، اجرای خط انتقال آب به بندرعباس از سد شمیل، طرح ۲۵۰۰ هکتاری شبکه آبیاری میناب، مرمت و بازسازی کانال سبزپوشان، شبکه آبیاری و زهکشی شمیل، تغذیه مصنوعی شمیل آشکارا، تغذیه مصنوعی لاور میستان بستک، تغذیه مصنوعی دشت بنو، علاج بخشی در میناب، مخزن ۲۰۰۰ متر مکعبی بندرعباس و بازسازی تاسیسات حفاظتی مسیل ها و رودخانه های پارسیان از مهمترین طرح های این شرکت است.

ملایی اصلاح تخصیص آب سد جگین و گابریک، شروع عملیات اجرایی سد گابریک، ساماندهی رودخانه رویدر - فاز دوم، ساماندهی رودخانه گز- فاز دوم، ساماندهی رودخانه های شرق استان، ساماندهی رودخانه های شمال و غرب استان، ساماندهی و تعیین حد بستر و حریم تالاب ها و سواحل، مطالعات ساماندهی رودخانه تاسبر، شروع مطالعات انتقال آب به سواحل مکران از سد جگین، انجام مطالعات و انتقال آب از سد گابریک به شبکه جگین و اخذ مصوبه فاز دو سد گابریگ و پروژه عملیات ساماندهی رودخانه تلنگ و مطالعات ۱۰ سد بزرگ در استان را از مهمترین طرح های این شرکت عنوان کرد.

مدیرعامل آب منطقه ای هرمزگان با اشاره به طرح نوسازی خط اول آبرسانی از میناب : این طرح طی سه قرارداد مختلف شامل کانال کنی ، لوله گذاری و پر کردن در حال انجام می باشد. نزدیک به ۱۰ کیلومتر پیشرفت کار می باشد. پیشرفت فیزیکی فاز اول پروژه نیز نزدیک به ۳۵ درصد است.

ایشان بیان کرد : همچنین اجرای خط ۸۰۰ میلیمتر انتقال آب به بندرعباس از سد شمیل بصورت کامل انجام گرفته و هم اکنون در حال بهره برداری می باشد.

وی در خصوص طرح ۲۵۰۰ هکتاری شبکه آبیاری میناب گفت : خط لوله پلی اتیلن به طور کامل انجام گرفته است . ۱۲۰حوضچه که نیمی از آنها ساخته شده و بقیه در حال ساخت می باشد. اجرای خطوط لوله فلزی نیز شروع شده است. پیشرفت فیزیکی کل پروژه ۵۰ درصد می باشد.

دکتر ملایی عنوان کرد : به منظور مدیریت بهینه منابع آب چشمه سبزپوشان، پروژه تبدیل کانال روباز متصل به چشمه پیش گفته به خط انتقال تعریف و در حال اجرا و پیشرفت فیزیکی پروژه ۴۵ درصد می باشد.

در ادامه این مقامل مسئول عنوان داشت : عملیات مربوط به جوشکاری، حفاری، لوله گذاری و خاکریزی شبکه آبیاری و زهکشی شمیل در حال انجام می باشد وپیشرفت فیزیکی آن نیز ۴۴ درصد است.

وی گفت : عملیات تغذیه مصنوعی دشت بنو ، واقع در شهرستان پارسیان با پیشرفت فیزیکی۷۷ درصد در حال انجام می باشد.

مدیرعامل آب منطقه ای هرمزگان همچنین تصریح کرد : با توجه به احداث سد گابریک با هدف توسعه و اشتغال زایی در منطقه و تامین آب شرب ، صنعت و کشاورزی دشت جگین ، این طرح نیازمند ایجاد خط آبی جهت انتقال آب تولیدی به نقطه مصرف می باشد. در همین راستا مطالعات خط انتقال آب از سد گابریک به دشت جگین به طول ۳۲ کیلومتر انجام شد.

هوشنگ ملایی در پایان گفت : با عنایت به وضعیت بارش در پاییز و پیش بینی بارشها در زمستان سال ۱۳۹۶ که نشان از ادامه خشکسالی و کاهش بارندگی دارد از مصرف کنندگان در بخش کشاورزی ، شرب و صنعت تقاضای مدیریت مصرف و صرفه جویی جهت عبور از بحران خشکسالی بخصوص در تامین آب شرب داریم.