به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مجمع خیرین سلامت، حمید شاکری‌صفت با اشاره به برگزاری یکصد و بیست و نهمین جلسه امور مددکاری مجمع خیرین سلامت همدان اظهار کرد: ۹ پرونده بیمار سخت‌درمان در این جلسه بررسی شد.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد ۸ پرونده متعلق به بیماران مبتلا به سرطان و یک پرونده جزو سایر بیماران بود، افزود:‌ در این جلسه مساعدت بلاعوض ۷۰ میلیون ریال به بیماران سخت‌درمان مورد موافقت قرار گرفت.

مسئول امور مددکاری مجمع خیرین سلامت همدان با بیان اینکه ۱۷۰ میلیون ریال وام قرض‌الحسنه به بیماران سخت‌درمان تعلق می‌گیرد، گفت: از سایر مراکز ۵۰ میلیون ریال برای بیماران سخت‌درمان تخفیف گرفته‌ایم.

وی با اشاره به اینکه در این جلسه دو بیمار در طرح «سخاوت» و سه بیمار در طرح «طعم مهربانی» قرار گرفتند، بیان کرد: مجموع مساعدت‌ها ۲۹۰ میلیون ریال بوده است.

شاکری‌صفت افزود: گروهی از بیماران سخت‌درمان زیر پوشش مجمع خیرین سلامت از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه و در معرض ناامنی غذایی هستند که نیاز به کمک خیرین در حمایت از این بیماران داریم.