شورای شهر اصفهان برای حل بحران کم آبی دنبال راهکار دستوری نیست

مهدی مقدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تذکر کتبی ۹ نفر از اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان به شهردار این شهر در خصوص تشکیل ستاد مدیریت بحران خشکسالی در شهر اصفهان، اظهار داشت: با توجه به وضعیت بحرانی بارش‌ها و کمبود آب در اصفهان و همچنین پیش‌بینی هواشناسی در زمینه کاهش بارش در بهار و تابستان سال آینده شرایط سختی در حوزه ذخایر آبی در شهر اصفهان ایجاد می‌شود.

وی تصریح کرد: با توجه به بررسی شرایط موجود، جمعی از اعضای شورا به این جمع بندی رسیدند که قبل از ورود به شرایط ویژه و بحرانی نسبت به تشکیل ستاد بحران خشکسالی در حوزه شهری به شهردار اصفهان تذکر کتبی ارائه دهند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه تشکیل ستاد بحران مدیریت خشکسالی کاملا فنی و تخصصی است، ابراز داشت: شورا در این زمینه به دنبال راه حل‌های دستوری نیست و بر این باوریم که باید با تشکیل جلسات کارشناسانه راه حل‌های مدیریت بحران در حوزه خشکسالی در شهر اصفهان بررسی و اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان پیشنهادات کلی از جمله بازچرخانی آب خاکستری و استفاده از پساب را برای آبیاری فضای سبز پیشنهاد داده‌اند، اضافه کرد: البته باید این پیشنهادات نیز بررسی شود و نباید درخلاء تصمیمات اتخاذ شود.