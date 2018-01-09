کشف ۲۴۰ رأس دام قاچاق در شهرستان بهار

سرهنگ بزرگعلی نوری در گفتگو با مهر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی، ماموران یگان امداد شهرستان بهار، حین کنترل خودروهای عبوری ۳ دستگاه کامیون حامل احشام را متوقف کردند.

وی افزود: این محموله احشام که تعداد آن ۲۴۰ راس انواع دام بود، فاقد هرگونه مجوز های رسمی بوده و از استان های مرزی و غرب کشور بارگیری و به قصد فروش در بازارهای داخلی کشور حمل شده بودند.

وی ادامه داد: بنا بر نظر کارشناسان، ارزش ریالی دام های توقیفی، ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

سرهنگ نوری گفت: با هماهنگی مقام قضائی دام های توقیفی، تحویل دامپزشکی و قاچاقچیان به همراه پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

کشف البسه قاچاق در شهرستان بهار

فرمانده انتظامی شهرستان بهارهمچنین از کشف ۲ هزار و ۸۱ ثوپ انواع البسه قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ بزرگعلی نوری گفت: در پی تلاش کارکنان انتظامی شهرستان بهار و اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق، شب گذشته خودوری سواری حامل ۲ هزار و ۸۱ ثوپ انواع البسه خارجی در محور های مواصلاتی شهرستان بهار متوقف شد.

وی افزود: این محموله قاچاق که بیش از ۶۳۰ میلیون ریال ارزش داشت از استان های مرزی و غرب کشور بارگیری و قصد ورود به استان همدان را داشت که با هوشیاری کارکنان انتظامی شهرستان متوقف و در این رابطه ۲ نفر غیر بومی دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

سرهنگ نوری گفت: پدیده شوم قاچاق کالا، مخرب اقتصاد ملی است و به دلیل همجواری این شهرستان با دو استان مرزی و غرب کشور، مبارزه با این پدیده همواره در دستور کار انتظامی شهرستان قرار دارد.