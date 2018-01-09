پروژه های بیمارستان حاجی آباد تا پایان سال به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، سیدحسین داودی پس از بازدید از روند بازسازی بخش سوخته بیمارستان و پروژه توسعه اورژانس، گفت: راه اندازی زودهنگام بخش هایی که در بیمارستان حاجی آباد در حال ساخت هستند، به دلیل قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی بندرعباس به سیرجان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است که با توجه به نزدیک شدن ایام عید نوروز و سفرهای نوروزی، امید داریم این پروژه ها تا قبل از نوروز ۹۷ به بهره برداری برسد.

وی افزود: لازم است معاونت توسعه دانشگاه در کوتاه ترین زمان ممکن صورت وضعیت های پیمانکاران را بررسی و منبع مالی را در اختیارشان قرار دهد تا روند پروژه ها سرعت بیشتری پیدا کند.

داودی تصریح کرد: اگرچه بهره برداری از این دو پروژه تا قبل از شروع سال جدید برای دانشگاه بسیار اهمیت دارد، ولی پیمانکاران بدانند رعایت اصول ایمنی و استانداردها و همچنین کیفیت و استحکام پروژه ها در اولویت اول قرار دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از معاون درمان و رئیس بیمارستان حاجی آباد نیز خواست که از هم اکنون برای تأمین تجهیزات مورد نیاز بیمارستان در بخش هایی که بازسازی می شوند، برنامه ریزی و اقدام کنند تا پس از اتمام در کوتاهترین زمان، بیمارستان تجهیز و به چرخه خدمت رسانی به مردم وارد شوند.