قیمت نفت آمریکا رکورد شکست

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در معاملات امروز بازارهای جهانی قیمت پیشخرید نفت خام متوسط تگزاس غرب آمریکا (دابلیوتیآی)، در ساعت ۱۱:۲۱ به وقت تهران، با ۴۳ سنت یا ۰.۷ درصد افزایش به قیمت ۶۲.۱۶ دلار برای هر بشکه رسید. این درحالی است که قیمت این شاخص به ۶۲.۵۶ دلار برای هر بشکه رسید که بالاترین رکورد آن از می ۲۰۱۵ است.
بدون در نظر گرفتن بالاترین رکورد می ۲۰۱۵، که یک جهش میان روزی کوتاهمدت بود، رکورد روز سهشنبه، بالاترین قیمت نفت خام آمریکا از دسامبر ۲۰۱۴ تا کنون است که نقطه شروع روند افت قیمت نفت در آن زمان بود.
پیشخرید نفت برنت با ۳۳ سنت یا ۰.۵ درصد افزایش نسبت به قیمت بسته شده قبلی به قیمت هر بشکه ۶۸.۱۱ دلار رسید. برنت هم در هفته گذشته به قیمت ۶۸.۲۷ دلار برای هر بشکه رسید که بالاترین میزان آن از می ۲۰۱۵ است.
تاجران میگویند با توجه به این گمانهزنی که پس از یک سال کاهش تولیدات اوپک و ادامه آن تا پایان ۲۰۱۸، عرضه محدودتر خواهد شد و قیمتها در آینده رو به رشد خواهد بود، با پول زیادی که به بازار سرازیر شده است، قیمتها بالا میروند.
کاهش اندک چاههای تحت حفاری آمریکا قیمتهای دابلیوتیآی را بالا برد.
طبق آمار شرکت بیکر هیوگز از جنرال الکتریک، تعداد چاههای فعال آمریکا در هفته منتهی به ۵ ژانویه، ۵ حلقه افت کرد و به ۷۴۲ حلقه رسید که نشان از کاهش تولید نفت این کشور در آینده دارد.
نظر شما