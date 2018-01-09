  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۵۵

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور:

۳هزار میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی مدارس کشور در نظر گرفته شد

۳هزار میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی مدارس کشور در نظر گرفته شد

میناب - رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: با حمایت و پیگیری نمایندگان مجلس وسازمان نوسازی مدارس کشور ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار برای مدارس تخریبی کشور در نظر گرفته شده است.

مهرالله رخشانی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه بازدید از مدارس تخریبی شهرستان میناب که با حضور اعضای کمیسیون  آموزش مجلس صورت گرفت بیان داشت: کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی چندین سال است که با برنامه ریزی و بازدید از مدارس تخریبی کشور در کنار سازمان نوسازی مدارس برای برطرف کردن مشکلات آموزش به این سازمان همکاری دارد.

رخشانی مهر بیان داشت: امروز نیز به همراه اعضای کمیسیون آموزش مجلس به شهرستان میناب آمده تا بعد از بازدید و بررسی از مدارس تخریبی به مشکلات این مدارس جهت اختصاص بودجه رسیدگی شود.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: با توجه به پیگیری های انجام شده از سوی نمایندگان و این سازمان بیش از ۶۰ درصد مدارس تخریبی کشور جمع آوری شده که امیدوار هستیم بتوانیم در ادامه بخشی از مشکلات آنها با همراهی و همکاری نمایندگان و سازمان نوسازی مدارس و مسئولان استانی و خیرین مرتفع شود و با کاهش این آمار شاهد هیچ مدرسه تخریبی در کشور نباشیم.

رخشانی مهر با اشاره به تدوین مصوبه نمایندگان مجلس برای برنامه ششم توسعه و دادن اعتبار به مدارس تخریبی گفت: قرار است از محل صندوق ذخیره ارزی اعتباری بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان برای تخریب ونوسازی مدارس تخریبی تامین شود که بدنبال آن هستیم با جابجایی آن هرچه سریعتر به این مشکلات پایان دهیم.

کد مطلب 4195156

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار