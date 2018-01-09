انجمن نمایش فارس خواستار همکاری در برپایی تئاتر خیابانی شد

رئیس انجمن تئاتر استان فارس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اعلام این مطلب گفت: در این دیدار که با لیلا دودمان، عضو هیئت رییسه و رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا اسلامی شهر شیراز برگزار شد، ابتدا اینجانب پیرامون اهمیت تئاتر خیابانی و نقشی که در درمان بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی دارد صحبت کردم و این اطمینان را به این عضو هیئت رییسه شورا دادم در صورتی که اعضای این نهاد مردمی از طرح تئاتر خیابانی حمایت کنند، انجمن تئاتر فارس هم با تمام توان در این راستا به مجموعه فرهنگی استان یاری خواهد رساند.

حمید وامق افزود: اولین طرح کوتاه مدتی که آمادگی داریم عملیاتی کنیم موضوع جمعه بازار کتاب است که از ۲۹ دی ماه جاری آغاز می شود و هر هفته جمعه ها در نقاط مختلف شهر نمایشگاه کتاب برگزار می شود که در کنار این نمایشگاه ها یک تئاتر خیابانی با موضوع و اهمیت کتاب اجرا می شود.

وی از اجرا موسیقی به شکل خیابانی در قالب این طرح خبر داد و افزود: این اجراها با همکاری انجمن موسیقی استان برنامه ریزی خواهد شد.

وامق همچنین به پی گیری ویژه برنامه های برای نوروز ۱۳۹۷ اشاره کرد و گفت: در نوروز آینده که گردشگری رونق می گیرد با اجراهای ویژه برگرفته از فرهنگ عامه مردم شیراز و استان فارس به استقبال آنان برویم.

رئیس انجمن تئاتر استان فارس در ادامه افزود: برنامه های نوروزی شامل اجراهای شادی بخش همراه با معرفی ظرفیت های توریسم در شیراز برگزار می شود.

وی از درخواست دیگر انجمن نسبت به رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا شهر شیراز خبر داد افزود: خواستار این شدیم که فضایی مطلوب و مناسبی برایتبلیغات از سوی شهرداری و شورا به انجمن نمایش اختصاص یابد.

وامق بر تعامل دو سویه در این باره تاکید کرد و گفت: به وسیله این تبلیغات می توانیم بلیت اجراهایی تئاتر را با ۵۰ درصد تخفیف در اختیار شهرداری قرار دهیم.

وی از پیشنهاد خویش به شورا هم خبر داد و افزود: از آنان خواستیم ۱۰ کیوسک تبلیغاتی و فروش بلیت تئاتر در نقاط مختلف شیراز طراحی و ساخته بشود که کلیه اجراهایی که در شهر جریان دارد در این اماکن امکان ارایه داشته باشند و مخاطبین این هنر به شیوه بهتری اطلاع رسانی شوند.