ورزشکار خارگی به اردوی تیم ملی هندبال ساحلی دعوت شد

سید محمد اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اولین اردوی تدارکاتی تیم ملی هندبال ساحلی جمهوری اسلامی ایران از بیستم تا بیست و چهارم دی ماه در بندر عباس زیر نظر افتخاری مربی تیم آغاز خواهد شد که وحید عرب‌زاده جوان خارگی به‌عنوان نماینده این جزیره در در اردو حضور خواهد داشت.

وی افزود: ۲۶ بازیکن برای اولین اردو آماده سازی تیم ملی برای جام جهانی روسیه انتخاب شده‌اند که عرب‌زاده از جزیره خارگ به عنوان بازیکن برای شرکت در اولین اردوی تیم ملی انتخاب شده است.

اسلامی تصریح کرد: این هندبالیست تجربه حضور در مسابقات آسیایی بحرین، عمان، قطر، تایلند، مسابقات اروپا، آسیا، کرواسی و چندین تورنمنت بین المللی را در کارنامه خود دارد.

وی افزود:‌عرب‌زاده در این رشته جزو بهترین بازیکن آسیا به حساب می‌آید که در آخرین حضور خود در تیم ملی موفق به کسب مقام سوم آسیا و جواز رفتن به جام جهانی روسیه را کسب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین اردوی تدارکاتی تیم ملی هندبال ساحلی جمهوری اسلامی ایران برای حضور در رقابت‌های جام جهانی روسیه از ۲۰ دی ماه تا ۲۴ دی ماه در بندر عباس برگزار خواهد شد.