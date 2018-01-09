کاهش ۸۲ درصد تب مالت در ارسنجان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی علوم پزشکی شیراز، کورش قنبری، انجام اقدامات پیشگیرانه و همکاری مشترک مرکز بهداشت و دامپزشکی ارسنجان را در این موضوع دخیل دانست و گفت: نشستهای آموزشی مدونی مطابق با جدول "گانت" در مدارس، مراکز سلامت و خانههای بهداشت با حضور دامداران، بانوان خانهدار و عموم مردم را در ماههای گذشته یادآور شد.
وی همچنین از انجام قریب به بیست هزار مورد واکسیناسیون دام به همت دامپزشکی ارسنجان در شش ماه نخست امسال خبر داد و افزود: در این مدت علاوه بر این اقدامات، تست شناسایی تب مالت (بروسلوز) برای ۶۵۰ راس گاو انجام شده است.
کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر مرکز بهداشت ارسنجان نیز با یادآوری اینکه تب مالت یک بیماری عفونی مشترک بین انسان و حیوان است گفت: منبع عفونت در این بیماری، حیوان آلوده به میکروب است و فرآوردههای غذایی حیوانی نقش موثری در انتقال بیماری دارد .
اصغر اخوان نوع میکروب بیماری تب مالت را بر حسب نوع حیوان آلوده به میکروب این بیماری متفاوت عنوان و اضافه کرد: گونهی میکروبی که در بدن گوسفند و بزهای اهلی قرار دارد، به مراتب خطرناکتر از انواع دیگر آن است .
وی از ارتباط مستقیم انسان با حیوان آلوده در مشاغلی مانند دامپزشکی و دامداری، استفاده ازگوشت و فرآوردههای لبنی آلوده، قرار گیری و تنفس در هوای آلوده محیطهای نگهداری دامهای آلوده را از راههای متداول ابتلا به تبمالت ذکر و اضافه کرد: امکان سرایت میکروب این بیماری از راه تماس کارکنان آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی با میکروب، وجود دارد .
کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر مرکز بهداشت ارسنجان، تب، درد عضلانی و مفصلی و احساس کسالت و خستگی را از مهمترین نشانههای وجود این بیماری برشمرد و گفت: مهترین نکته در روند بیماری تب مالت، دوره طولانی نهفتگی و پنهان بودن آن از چشم بیمار و پزشک و در نتیجه رشد بیماری در بدن بیمار است .
وی اضافه کرد: تب مالت روی اعضای خونساز بدن مانند مغز استخوان، گرههای لنفاوی، کبد و طحال تاثیر میگذارد و احتمال دارد بیمار در مدت زمان طولانی، علایمی مانند تب، در زمان پیشرفت بیماری، نشانههای شدیدتری مانند دردهای عضلانی و مفصلی مداوم و احساس کسالت و خستگی شدید بروز می کند.
این کارشناس با بیان اینکه در صورت کافی نبودن مراقبت و درمان، بیماری ممکن است مزمن شده یا معلولیت، عفونت قلب، استخوان، مغز یا کبد را بهدنبال داشته باشد، توصیه کرد که فرآوردههای دامی و لبنی مورد نیاز از مراکز مجاز تهیه و توزیع تهیه شده و قبل از مصرف شیرهای غیرپاستوریزه، این ماده به مدت ۱۰ دقیقه درحالت جوشیدن نگه داشته شود تا خطر شیوع بیماری تب مالت، به صفر برسد.
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