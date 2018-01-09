حمایت شغلی و استخدام خانواده شهدا و ایثارگران در دستور کار باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید موسی خادمی استاندار لرستان طی مکاتبه ای با همه اعضای شورای اداری استان، ضمن دستور تشکیل کمیته ای متشکل از مشاور استاندار در امور ایثارگران، مدیر کل عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیر کل تامین اجتماعی استان، بر ضرورت استخدام فرزندان شهدا تاکید کرد.

قسمتهایی از متن نامه فوق خطاب به اعضای شورای اداری لرستان به شرح ذیل است:

حداقل ۲۵ درصد از نیازهای استخدامی و تامین نیروهای مورد نیاز خود را که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ می نمایید به خانواده های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان ۲۵درصد و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یا سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و ۵ درصد سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص دهید.

قطعاً حق عظیم شهیدان و جانبازان به هیچ وجه قابل جبران نمی شود و ملت رشید، فداکار و شهیدپرور و مسئولین نظام مقدس اسلامی امنیت با ثبات، عزت و اقتدار وصف ناشدنی خود را مرهون ایثار، رشادت و جانفشانی شهدا، جانبازان و آزادگانی می دانند که در لبیک به ندای امام (ره) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در تحقق ارزش های والای اسلام ناب محمدی(ص) تمام مایملک خویش را به ودیعه گذاشتند.