۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۷:۱۱

نماینده مردم خدابنده در مجلس:

باید پاسخگوی مشکلات کشاورزان و فرهنگیان باشیم

زنجان-نماینده مردم خدابنده درمجلس شورای اسلامی گفت: باید پاسخگوی رفع مشکلات دو قشر زحمتکش کشاورزان و فرهنگیان در جامعه باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بیگدلی ظهرسه‌شنبه در همایش تجلیل از کشاورزان نمونه استان در محل سالن اجتماعات زیتون جهادکشاورزی استان زنجان افزود: مسائل و مشکلات کشاورزان و فرهنگیان باید موردتوجه قرار گیرد چراکه این دو قشر در بحث تولید نیروی انسانی و تأمین مواد غذایی جامعه نقش بسیار اساسی دارند. 

وی جایگاه کشاورزان و فرهنگیان در جامعه را بسیار ارزشمند اعلام کرد و گفت: مالیات این دو قشر به‌حق است و باید پاسخگوی رفع مشکلات این دو قشر زحمتکش  در جامعه باشیم. 

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی  بابیان اینکه امکانات کم بوده و کشاورزان با کمترین امکانات بیشترین تلاش و تولید رادارند، یاد آور شد: کشاورزان با تلاش خود طی چند سال متولی در بحث تولید محصولات کشاورزی باکیفیت نمونه شدند.

بیگدلی  بابیان اینکه در بین رشته‌های مختلف کشاورزی محدودیت دارد، گفت: این بخش باخدا معامله می‌کند و خدا کشاورزان را دوست دارد.

وی با بیان اینکه  اگر مردم ناراضی باشند قصور از مسئولین است، گفت: باید با تمام وجود در خدمت مردم باشیم و به دنبال ایجاد کارهای مثبت در جامعه باشیم. 

بیگدلی  بابیان اینکه باید روستای مولد داشته باشیم، افزود: متأسفانه دیدگاه مولد به روستا نداریم در حالی که دید ما به روستا باید به‌عنوان تولیدکننده باشد. 

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی وضعیت آب در سطح کشور و استان زنجان را بسیار نامطلوب اعلام  کرد و گفت: خشکسالی  و محدودیت تولیدات کشاورزی راداریم که باید مدیریت مصرف آب را مدنظر قرار بدهیم چراکه آب نعمت الهی بوده و به ما به ارث رسیده است. 

بیگدلیبا تاکید  بر ایجاد کارآفرینی در استان زنجان و با بیان اینکه نوع عملکرد برخی مسئولین در شکل گیری و تدوام آسیب های اجتماعی طی مقاطع مختلف تاثیر مستقیم داشته است، گفت: باید آسیب‌های اجتماعی در جامعه کاهش یابد و راه‌حل این مهم با ایجاد کارآفرینی محقق می شود.

کد مطلب 4195184

