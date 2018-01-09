باید پاسخگوی مشکلات کشاورزان و فرهنگیان باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بیگدلی ظهرسه‌شنبه در همایش تجلیل از کشاورزان نمونه استان در محل سالن اجتماعات زیتون جهادکشاورزی استان زنجان افزود: مسائل و مشکلات کشاورزان و فرهنگیان باید موردتوجه قرار گیرد چراکه این دو قشر در بحث تولید نیروی انسانی و تأمین مواد غذایی جامعه نقش بسیار اساسی دارند.

وی جایگاه کشاورزان و فرهنگیان در جامعه را بسیار ارزشمند اعلام کرد و گفت: مالیات این دو قشر به‌حق است و باید پاسخگوی رفع مشکلات این دو قشر زحمتکش در جامعه باشیم.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه امکانات کم بوده و کشاورزان با کمترین امکانات بیشترین تلاش و تولید رادارند، یاد آور شد: کشاورزان با تلاش خود طی چند سال متولی در بحث تولید محصولات کشاورزی باکیفیت نمونه شدند.

بیگدلی بابیان اینکه در بین رشته‌های مختلف کشاورزی محدودیت دارد، گفت: این بخش باخدا معامله می‌کند و خدا کشاورزان را دوست دارد.

وی با بیان اینکه اگر مردم ناراضی باشند قصور از مسئولین است، گفت: باید با تمام وجود در خدمت مردم باشیم و به دنبال ایجاد کارهای مثبت در جامعه باشیم.

بیگدلی بابیان اینکه باید روستای مولد داشته باشیم، افزود: متأسفانه دیدگاه مولد به روستا نداریم در حالی که دید ما به روستا باید به‌عنوان تولیدکننده باشد.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی وضعیت آب در سطح کشور و استان زنجان را بسیار نامطلوب اعلام کرد و گفت: خشکسالی و محدودیت تولیدات کشاورزی راداریم که باید مدیریت مصرف آب را مدنظر قرار بدهیم چراکه آب نعمت الهی بوده و به ما به ارث رسیده است.

بیگدلیبا تاکید بر ایجاد کارآفرینی در استان زنجان و با بیان اینکه نوع عملکرد برخی مسئولین در شکل گیری و تدوام آسیب های اجتماعی طی مقاطع مختلف تاثیر مستقیم داشته است، گفت: باید آسیب‌های اجتماعی در جامعه کاهش یابد و راه‌حل این مهم با ایجاد کارآفرینی محقق می شود.