حوزه آی.سی.تی بستری مناسب برای ایجاد اشتغال در گرمسار است

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش طاهری پیش از ظهر سه شنبه در نشست حوزه آی.سی.تی گرمسار به میزبانی فرمانداری این شهرستان با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در مسیر توسعه دسترسی به خدمات آنلاین و الکترونیک گام مؤثر در بهبود فضای کسب‌وکار و اشتغال محسوب می شود، ابراز داشت: حوزه آی.سی.تی هدف گذاری مهم در گرمسار برای ایجاد اشتغال است.

وی ضمن بیان اینکه با اتخاذ راهکارهایی، جوانان و دانشجویان می توانند با ابتکار و نبوغ خودشان، راه را برای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار فراهم کنند، افزود: ارائه طرح‌های فناورانه از طرف جوانان تحصیل‌کرده و از سوی دیگر تولید محتوای متنوع می‌تواند در ایجاد بازار کار متناسب با فضای جامعه مؤثر باشد.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه ایجاد اشتغال برای جوانان و دانشجویان در حوزه آی.سی.تی اجتناب‌ناپذیر است، ابراز داشت: روسای دانشگاه ها باید با پیگیری و برنامه ریزی مناسب و ایجاد زیر ساخت ها و ارتباطات لازم در مسیر ایجاد اشتغال در این حوزه گام بردارند که وجود بیش از ۱۲ دانشگاه و موسسه آموزش عالی در گرمسار فرصت مناسبی در این حیطه محسوب می شود.

طاهری با بیان اینکه امروز جامعه به سمت الکترونیک شدن خدمات حرکت می کند، تصریح کرد: با توسعه زیرساخت‌های حوزه کاربردی آی.سی.تی در سطح کلان، اقتصاد کشور نیز وارد مقوله جدیدی در مباحث دانش‌بنیان خواهد شد که در آینده می تواند در اشتغال نقش مهمی را ایفا کند.

وی افزود: امروز با تفکر پشت میزنشینی دیگر نمی توان اشتغال ایجاد کنیم لذا این مهم می طلبد تا همگام با تکنولوژی به سمت ایجاد کسب و کارهای نوپا گام برداریم که در این راستا نباید نقش حوزه آی.سی.تی را در ایجاد کارآفرینی نادیده گرفت بلکه باید با بهره گیری از ظرفیت دانشگاه ها این مهم را در قشر جوان تقویت کنیم.