دولت تونس: اغتشاشات شب گذشته ربطی به افزایش قیمتها ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «رویترز»، دولت تونس در واکنش به اعتراض های اخیر در این کشور اعلام کرد که آشوب ها تخریب اموال عمومی که دوشنبه شب در این کشور رخ داده ارتباطی با اعتراض به افزایش قیمت کالاها و افزایش نرخ بیکاری ندارد.

در ادامه اعتراضات به افزایش قیمت ها در تونس، شب گذشته اعتراضاتی در چندین شهر در شمال و جنوب این کشور رخ داد که منجر به تخریب اموال عمومی و در نهایت کشته شدن یک نفر شده است. معترضان و فعالان فضای مجازی اعلام کردند که این شهروند تونسی در پی خشونت پلیس کشته شده است.

کاربران فضای مجازی گفته بودند که این فرد به وسیله خودروی نیروهای امنیتی زیر گرفته شده و جان باخته است اما وزارت کشور تونس اعلام کرده فرد جان باخته مشکلات تنفسی داشته و در پی استنشاق گاز اشک آور دچار خفگی شده و جان خود را از دست داده است.

«یوسف الشاهد» نخست وزیر تونس امروز اعلام کرد که حوادث شب گذشته در شهر طبربه اعتراض نبوده بلکه تلاش برای تخریب و غارت اموال عمومی و دارایی های شهروندان بوده است.

وی تأکید کرده که حق تظاهرات مسالمت آمیز در قانون وجود دارد اما در هیچ کشوری که دارای دموکراسی است اعتراضات شبانه وجود ندارد. وی افزود که با اغتشاشگران برخورد خواهد شد و طبق قانون مجازات می شوند. نخست وزیر تونس همچنین ابراز امیدواری کرده است که سال ۲۰۱۸ پایان سالهای دشوار برای مردم این کشور باشد.

پیشتر «خلیفه الشیبانی» سخنگوی وزارت کشور تونس هم اعلام کرد که در اعتراض های شب گذشته یک مرکز پلیس به آتش کشیده شده و از چند فروشگاه دزدی شده و به چند ساختمان آسیب وارد شده است. به گفته او در این درگیری ها ۹ تن از نیروهای پلیس زخمی شده و ۴۴ نفر به اتهام مشارکت در اغتشاشات بازداشت شده اند.