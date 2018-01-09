رشد کیفیت و سرعت، هدف راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اسدی در مراسم افتتاح دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان مهریز اظهار داشت: دفتر خدمات الکترونیک قضایی مهریز، هفتمین دفتر شهرستانی و دهمین دفتر در استان یزد است که راه اندازی می گردد.

وی ادامه داد: اکنون از 36 عنوان خدمات دستگاه قضایی حدود 7 یا 8 عنوان از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قابل پیگیری است که حدود 25درصد از مجموع امور مرتبط را شامل می شود.

این مقام قضایی با بیان این نکته که قوه قضاییه در استفاده از تکنواوژی های نوین در ابتدای راه است، گفت: گام های بسیار خوبی برداشته شده است تا خدمات این قوه به مردم با بهره گیری از تکنولوژی های جدید تسریع و تسهیل گردد.

وی تصریح کرد: برون سپاری برخی از وظایف قوه قضاییه با هدف سهولت امور مردم با قوه قضاییه انجام می گیرد که افراد بدون نیاز به حضور در دستگاه قضایی، در یک محیط مناسب با تجهیزات کافی قرار گیرند و در یک بستر امن خدمات بگیرند.

معاون آمار و فن آوری اطلاعات دادگستری گفت: در یزد دفاتر خدمات الکترونیک عصر ها نیز خدمات خود را به مردم ارائه می دهند و افرادی که به واسطه مشغله کاری در صبح ها فرصت پیگیری مسائل حقوقی و قضایی را ندارند، بعد از ظهر تا ساعت 8 شب فرصت دارند تا از خدمات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استفاده نمایند.

وی ابراز داشت: در مرکر استان یزد خدمات شوراهای حل اختلاف نیز با اتصال به سیستم مدیریت پرونده از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی محقق شده است و در تلاش هستیم تا این امکان برای همه شهرستان هایی که دارای دفاتر خدمات قضایی الکترونیک قضایی هستند مهیا شود.