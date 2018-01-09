به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زمان زاده ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بشرویه اظهار کرد: اکثر مشکلات موجود در جامعه به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم در کشور است.

وی افزود: نبود زیرساخت لازم مشکلاتی را از قبیل گرانی، بیکاری، رکود اقتصادی و... به وجود آورده اما این امر ناشی از سیاست‌های نادرست چندین سال گذشته نیز بوده که به مرور زمان در سال‌های اخیر خود را بیش از پیش نشان داده است.

فرماندار شهرستان بشرویه اظهار داشت: در حال حاضر دولت تمام توان خود را برای تامین زیرساخت‌های لازم در کشور به کار گرفته اما این امر زمان بر است که در این راستا باید تا بهتر شدن این شرایط همه با یکدیگر همکاری کنند.

زمان زاده افزود: در نظر گرفتن تسهیلات کم بهره، کاهش نرخ سود بانکی، در نظر گرفتن دوره تنفس برای تسهیلات بانکی در زمینه اشتغالزایی و... از جمله اقداماتی است که دولت به منظور بهبود شرایط اشتغال، تولید و رونق اقتصاد در نظر گرفته است.

فرماندار شهرستان بشرویه با گلایه از عملکرد نامناسب برخی از دستگاه‌های دولتی نیز گفت: نیاز است تا علی رغم رعایت قوانین، شرایط را برای سرمایه گذاران و علاقه مندان به ایجاد کسب و کار تسهیل کرده و یا حتی خود برای اجرای سریعتر امور اداری آنان اقدام کنیم.

وی اظهار داشت: علی رغم وجود مشکلات مالی در سال ۹۶ در بشرویه مبلغ ۲۶ میلیارد تومان کمک‌های دولتی در زمینه‌های مختلف بودجه ای بوده است.

زمان زاده میزان تخصیص اعتبارات را مثبت ارزیابی کرد و افزود: با این وجود می طلبد تا مسئولان نیز برای جذب اعتبارات خود تلاش بیشتری داشته باشند.

فرماندار شهرستان بشرویه همچنین از اجرای ۴ طرح اشتغالزایی در این شهرستان خبر داد و گفت: طرح بعدی نیز با عنوان طرح روستایی عشایری در دست پیگیری و انجام است که در این صورت می توان شاهد اقدامات خوبی در زمینه اشتغال روستائیان و عشایر بود.

زمان زاده همچنین از اعطای تسهیلات ۲۹۰ میلیون تومانی کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی این شهرستان به منظور اجرای طرح‌های مشاغل خانگی و... خبرداد.

وی در خصوص اقدامات دولت در بخش کشاورزی نیز گفت: برای اولین بار خرید تضمینی پنبه در بشرویه توسط دولت انجام شد و در این زمینه تاکنون ۲۲۰ تن پنبه خریداری و هزینه ۱۰۰ تن آن به کشاورزان پرداخت شده است.

زمان زاده همچنین از پرداخت یارانه جو به میزان ۲۴۰ تن به حساب کشاورزان خبرداد و بیان کرد: باتوجه به اینکه شغل اکثر مردم این شهرستان کشاورزی است در بخش اعتبارات نیز نگاه ویژه تری به این نهاد داشته و مبلغ ۱۶ میلیارد تومان به جهاد کشاورزی بشرویه ابلاغ شده است.

زمان زاده بیان کرد: بیش از ۹۰ درصد ادارات این شهرستان به شبکه دولت متصل شده اند و این امر بسیاری از هزینهها را در خصوصا در مباحث نامه نگاری‌ها کاهش داده است.

وی در پایان از مسئولان خواست تا به منظور ارائه خدمات مطلوب به مردم تمام تلاش خود را به کار گیرند.