محمد اصغر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با فرار رسیدن فصل سرد زمستان و در راستای پیشگیری از شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، طرح «رصد وضعیت آنفلوانزای پرندگان» در خراسان جنوبی اجرایی می شود.

وی ادامه داد: این طرح به صورت مراقبت فعال و غیر فعال در واحدهای مرغداری صنعتی، گوشتی و تخم گذار نیز اجرایی می‌شود.

اصغرزاده با بیان اینکه پرندگان مهاجر یکی از منابع اصلی بروز برخی از بیماری‌ها هستند، گفت: در این راستا نیز طرح رصد وضعیت آنفلوانزا، در تالاب ها و نمکزارها در حال انجام است و از تلفات طیور نیز نمونه برداری و علت مرگ پرنده مشخص می شود تا از بروز برخی از بیماری‌های احتمالی پیشگیری شود.

سرپرست اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی اظهار کرد: خوشبختانه تاکنون در استان هیچ موردی از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان مشاهده نشده است.

وی واکسیناسیون علیه بیماری‌های مختلف اعم از تب برفکی را از دیگر برنامه‌های اجرایی در راستای جلوگیری از شیوع بیماری ها دانست.

خونگیری از ۶ هزار راس گاو در استان

اصغر زاده از تست بیماری سل از گاوهای شیرده و گوساله‌های ماده خبر داد و گفت: در نیمه نخست سال جاری از شش هزار و ۹۰۰ راس دام خون گیری کرده ایم.

سرپرست اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی افزود: همچنین هفت هزار و ۵۰۰ راس گام در رابطه با بیماری سل تست شده اند.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری دو مورد تب مالت در گاو ها مشاهده شده است، افزود: این دام‌ها از چرخه تولید خارج شده اند.

اصغرزاده بیان کرد: ۷۵ درصد از غرامت آن دسته از دام‌هایی که کشتار و از چرخه تولید خارج می شوند، به دامدار پرداخت می شود.