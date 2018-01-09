مسئولان به فکر حل مشکلات منطقه سیستان باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی ظهر امروز در مراسم یادواره شهدای منطقه سیستان که در مصلی المهدی (عج) زابل برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به مشکلات موجود در منطقه سیستان انتظار می رود، مسئولان بیش از پیش و با جدیت بیشتر پیگیر حل معضلات این منطقه باشند.

وی افزود: مردم دارلولایه سیستان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیز با بصیرت و هوشیاری خود در مقابل حکومت ستم شاهی ایستادگی کردند و مقاومت این مردم در برابر ستمگران در طول تاریخ ثبت شده است.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه مردان وزنان سیستانی در طول تاریخ انقلاب بارها با حضور خود حماسه آفریده اند، ادامه داد: مردم این منطقه در طول دفاع مقدس نیز شهدای بسیاری را تقدیم انقلاب کردند.

وی گفت: این موضوعات نشان دهنده این است که مردم سیستان وبلوچستان اعم از شیعه وسنی با بصیرت، اهل مقاومت، دشمن شناس ودشمن ستیز هستند.

وی خاطر نشان کرد: خصیصه شاخص مردم منطقه سیستان ولایتمداری آنهاست به طوری که در هر بخشی از تاریخ آن موضوعی که در این خطه از ایران اسلامی هرگز کم سو نشده مسئله ولایتمداری مردم آن است.

حجت الاسلام رئیسی تصریح کرد: آوازه ولایتمداری مردم منطقه سیستان در تمامی تاریخ پیچیده است و چنین مردمی شایستگی خدمتگزاری هستند و ما خادم این مردم هستیم.

وی افزود: مسئولین هم باید خدمتگزاری به مردم را از توفیقات الهی بدانند و تمام تلاش خود را در جهت رفع مشکلات وگره‌گشایی از زندگی مردم به کار ببندند زیرا این خدمت نزد خداوند متعال خدمتی بی نظیر است.

وی ادامه داد: درست است که امروز مردم سیستان با مشکلات اقتصادی و معیشتی دست و پنجه نرم می کنند اما هیچگاه دست از ارزش های انقلابی شان نکشیده اند و ثابت قدم پشت ولایت فقیه ایستاده اند.

تولیت آستان قدس رضوی گفت: با توجه به اولویت کار فرهنگی و همچنین با توجه به استعداد منطقه سیستان یک مجتمع فرهنگی، اجتماعی، خدماتی به همت آستان قدس رضوی به زودی در منطقه سیستان راه اندازی می شود تا افراد بیشتری از خدمات آستان قدس بهره مند شوند.

وی خاطر نشان کرد: ما معتقدیم توسعه یافتگی، پیشرفت و رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی در سیستان در پرتو وحدت، انسجام، امنیت و آرامش امکان پذیر است که خوشبختانه امروز وحدت و انسجام مردم این استان مثال زدنی است.

وی تصریح کرد: رفع مشکلات اقتصادی ومعیشتی مردم مسئله بسیار مهمی است که وظیفه همه مسئولان و مدیران دست اندر کار است تا با کار وتلاش برای گره گشایی از زندگی و معیشت مردم از هیچگونه تلاشی دریغ نکنند.

حجت الاسلام رئیسی گفت: جدای از تمام دسته بندی های مختلف سیاسی باید در اینگونه مناطق فقط کار، تلاش و سازندگی در نقاط مختلف خصوصا روستاها انجام شود.