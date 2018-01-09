یورش صهیونیستها به قدس اشغالی/۳ روزنامه نگار بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، اقدامات خصمانه صهیونیستها علیه فلسطینیان همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این اقدامات، صهیونیستها به نقاط مختلف کرانه باختری یورش بردند.

به دنبال این حمله سه روزنامه نگار فلسطینی در قدس اشغالی توسط نظامیان صهیونیست بازداشت شدند.

رسانه های فلسطینی اعلام کردند که نام «احمد الصفدی» روزنامه نگار مشهور فلسطینی نیز در میان بازداشت شدگان دیده می شود.

این در حالی است که اخیرا صهیونیستها با حمله به کرانه باختری ۱۷ فلسطینی را بازداشت کرده بودند.