۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۳۶

۹ کشته و زخمی در حملات خمپاره‌ای پاکستان به افغانستان

مقامات محلی ولایت «کنر» افغانستان از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن ۸ تن در نتیجه حملات خمپاره ای پاکستان به این ولایت خبر دادند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمهور، «فرید دهقان» سخنگوی رئیس پلیس ولایت کنر گفت که نظامیان پاکستان چندین راکت به شهر «سرکانو» ولایت کنر شلیک کرده اند.

وی افزود: یکی از این راکت‌ها به یک خانه مسکونی در منطقه «شونکری» شهر سرکانو اصابت کرده که در نتیجه آن یک نفر کشته و ۸ تن دیگر زخمی شده اند.

به گفته وی، زخمی‌های این رویداد به بیمارستان ولایت کنر انتقال داده شده اند.

گفتنی است که نظامیان پاکستانی از سال ها بدین سو با حملات خمپاره ای خود به خاک افغانستان، تلفات زیاد جانی و مالی را به مردم افغانستان وارد کرده اند.

دولت افغانستان همواره به حملات خمپاره ای نظامیان پاکستان به خاک افغانستان اعتراض کرده اما تاکنون این حملات پاکستان متوقف نشده است.

