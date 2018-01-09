به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، سهام آسیایی روز سه‌شنبه اندکی از بالاترین مقادیر رکوردی خود افت کردند؛ اما بازار ارز، ین در مرکز توجهات قرار گرفت و جهش کرد؛ این جهش به این دلیل اتفاق افتاد که بانک مرکزی ژاپن با کاهش اندک در خرید اوراق قرضه خود، به سرمایه‌گذاران یادآوری کرد که سیاست‌گذاری خود را متعادل خواهد کرد.

امروز قیمت سهام اروپایی اندکی کاهش یافت اما شاخص داکس اندکی بالا رفت و شاخص فوتسی ۰.۲ درصد بالا رفت.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی بدون ژاپن، در طول معاملات امروز تا ۵۹۱.۲۸ واحد بالا رفت که نزدیک به رکورد همیشگی ۵۹۱.۵۰ واحد ثبت شده در نوامبر ۲۰۰۷ است. این شاخص در بیشتر ساعات معاملات امروز بدون تغییر باقی ماند.

بازار سهام کره‌جنوبی با سقوط ۳.۱ درصدی سهام سامسونگ الکترونیکس، سودهای اول روز خود را از دست داد و ۰.۱ درصد افت کرد.

با اعلام آمار فروش سامسونگ و مشخص شدن این که با بالا رفتن قیمت ارز کره (وون)، نتوانسته است به سطح سود رکوردی‌ای که برای ربع چهارم پیش‌بینی کرده بود برسد، سهام این شرکت افت کرد.

شاخص تکنولوژی ام‌اس‌سی‌آی در آسیا، پس از این که در چند روز ابتدایی امسال بیش از ۵ درصد سود کرده بود، امروز ۰.۱ درصد افت کرد.

نیکی ژاپن ۰.۶ درصد به ارزش خود افزود تا به بالاترین سطح خود از نوامبر ۱۹۹۱ برسد. به این ترتیب این شاخص پس از یک روز تعطیلی رسمی در ژاپن دوباره سود روز تجاری قبلی خود را ادامه داد.

در پایان دوشنبه وال‌استریت، داوجونز ۰.۰۵ درصد افت کرد، اس‌اندپی ۵۰۰ سودی ۰.۱۷ درصدی به دست آورد و کامپوززیت نزدک هم ۰.۲۹ درصد به ارزش خود افزود.

در مقابل ین، دلار سودهای اول روز خود را از دست داد و ۰.۳ درصد افت کرد تا به نرخ ۱۱۲.۷۴ ین در برابر یک دلار برسد. در معاملات امروز بازار ارز، پس از این که بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد برنامه خرید اوراق قرضه خود را کاهش می‌دهد، دلار در برابر ین تا نرخ ۱۱۲.۵۰ هم پایین آمد.