کشف ۸ فقره سرقت در بازخوانی یک پرونده

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید فتاحی امروز در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: در پی بررسی وپیگیری چند پرونده سرقت داخل خودرو و بدست آمدن سرنخ هایی از رد پای یک سارق حرفه ای مراتب به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان مبارزه با سرقت پلیس آگاهی شهرستان با تلاش بی وقفه در پیگیری سرنخ های بدست آمده توانستند سارق حرفه ای که به جرم دیگری در حبس به سر می برد را شناسایی کنند.

وی در ادامه به هماهنگی های قانونی و قضایی بعمل آمده اشاره کرد واظهار داشت: با مجوز قضایی سارق مورد نظر از زندان مرکزی ایلام احضار وتحت بازجویی تخصصی قرار گرفت.

وی یادآور شد: در بازخوانی پرونده قضایی سارق دربند تعداد ۸ فقره سرقت داخل خودرو کشف که زندانی جهت سیر مراحل قانونی بعدی به زندان عودت شد.

سرهنگ فتاحی در پایان از اعتماد وهمکاری مردم با پلیس قدردانی کرده وگفت: پلیس در هر مقطع زمانی پیرامون پرونده های متشکله شاکیان و مالباختگان با جدیت وتلاش شبانه روز اقدام و تا حصول نتیجه آنها را مختومه نخواهد کرد.