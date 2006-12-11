افتخار دولت این است که بازترین شرایط سیاسی را ایجاد کرده است/ ملت ایران از تهدید هیچ قدرتی هراس ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد در ادامه سخنان خود در جمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با بیان اینکه بسیاری از اشخاص و گروهها اعلام کرده اند این دولت تلاش کرده تا عملکردولتهای پیشین را زیر سئوال ببرد گفت: بنده به جرات می گویم تا کنون هیچ گامی برای زیر سئوال بردن دیگران برداشته نشده است ولی نباید انتظار داشته باشند که این دولت با مفاسد مبارزه نکند.

وی همچنین در پاسخ به سئوال دانشجویی مبنی بر وجود فضای خفخان در دانشگاهها اظهار داشت: نمونه بارز وجود فضای خفخان را در حال حاضر مشاهده می کنیم یک عده کمی اجازه نمی دهند که دیگران از حق خود استفاده کنند و حرف خود را بیان کنند آیا این فضا فضای خفخان است؟

رئیس جمهور افزود: افتخار این دولت این است که بازترین شرایط سیاسی در طول تاریخ را ایجاد کرده تا رسانه ها و مطبوعات هر چه می خواهند بگویند. حال پس از وجود چنین فضایی فریاد برمی آورند که خفخان است، آزادی نیست.

احمدی نژاد در ادامه به پرونده هسته ای کشورمان اشاره کرد و گفت: امروز یکی از دانشجویان این دانشگاه به بنده می گوید مراقب باشید تا دستیابی به فن آوری هسته ای منجر به از دست رفتن منابع ملت و یا صدمه وارد شدن به ارکان اقتصادی نشود، حال باید گفت که چرا نظام سلطه آمریکا و انگلیس فاسد که با چاپیدن حقوق ملتها ارضاء نمی شوند، حتی یک لحظه به حیات کشورهای دیگر از جمله ما راضی نیستند.

وی افزود: دستیابی ملت ایران به فناوری هسته ای با وجود اینکه تمامی نهادهای بین المللی که خود آنها به وجود آورده است، باعث شده تا آنان خشمگین تر از گذشته باشند به گونه ای که تمامی مراکز بین المللی را که خود به وجود آورده اند در حال حاضر زیر پا له می کنند.

وی خطاب به دانشجویان گفت: دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای یعنی نشستن در کنار نظام های پر قدرت و تبدیل شدن ایران به یک نظام ابرقدرت.

رئیس جمهور تصریح کرد: سال پیش آمریکا و دوستانش ما را تهدید به حمله کردند، اما ملت ایران نشان دادند که از تهدید هیچ قدرتی هراس ندارند.

احمدی نژاد گفت: طبیعی است وقتی ملتی نترسد خادمان این ملت هم نخواهد ترسید و گام به گام به جلو در راستای پیشرفت کشور حرکت خواهند کرد که پشتوانه ملت مهمترین اصل در این پیشرفت به شمار می آید.

رئیس شورای عالی امنیت ملی، بعد از یک سال و دو ماه ما گام به گام به جلو حرکت کرده ایم و آنان عقب نشینی کرده اند حال این تجربه نشان داده است که کشورهای مخالف دارا بودن ایران به فن آوری هسته ای دیگر هیچ غلطی نمی توانند بکنند.

به گفته وی، تحریمی که کشورهای اروپایی به سرکردگی آمریکا و انگلیس مطرح می کنند از دور همانند ماست است به جلو می آید دوغ می شود و جلوتراز آن مثل آب می شود.

رئیس جمهور تاکید کرد: به لطف خدا تا رسیدن به قله هسته ای فقط یک گام بیشتر باقی نمانده است که به همت ملت ایران در دهه فجر جشن بزرگ هسته ای را برپا خواهیم کرد.

وی در جمع دانشجویان دانشگاه امیر کبیر خطاب به کشورهای اروپایی گفت: بنده از همین تریبون و در جمع شما دانشجویان به اروپائیان می گویم اگر از امروز ما ذره ای تردید داشتیم که شما با ملت ما دشمنی می کنید از این به بعد اقدام شما با ملت ایران را یک اقدام خصمانه قلمداد می کنیم و متناسب با آن اقدام خواهیم کرد.

محمود احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: آمریکایی ها و انگلیسی ها می دانند که حریف ملت ایران نخواهند شد آنان امروز می خواهند با بوجود آوردن تفرقه بین ملت ما اهداف خود را جلو ببرند که همه این اقدامات یک جنگ روانی است.

وی با بیان اینکه پایداری در انرژی هسته ای باعث دوام و پیشرفت ملت ایران خواهد شد اظهار داشت: متاسفانه عده ای قلیل به دلیل قدرت طلبی در مقابل ملت می ایستند و حرفهای آمریکایی می زنند.

رئیس جمهور افزود: امروز به لطف خدا ملت ایران برای پیشبرد سیاست های هسته ای حتی یک ریال اضافه هزینه نکرده است آمریکا، انگلیس و دوستان آنها بدانند ملت ایران بدون هزینه اضافی امروز توانسته است قله بزرگ هسته ای را فتح کند.

رئیس شورای عالی امنیت ملی همچنین گفت: آمریکا و انگلیس 150 سال است که در منطقه حضور دارد که متاسفانه توانسته است در اقتصاد، رسانه و سازمانهای بین المللی ریشه بدواند.

احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنانش خطاب به دانشجویان حاضر در سالن اظهار داشت: دانشجوی آزاده دانشجویی است که ابتدا حرف را گوش می کند و بعد عکس العمل از خود نشان می دهد، نکند که دانشجویی باشد و پنبه در گوش خود کند و در مقابل حق طلبی ملت خود ایستادگی کند.

وی گفت: در ابتدای راه دولت نهم متاسفانه فشارهای بی شماری از سوی گروههای چپ و راست به این دولت وارد شد به طوریکه اعلام می کردند اگر 6 ماه بر این دولت فشار آوریم این دولت ساقط خواهد شد به گونه ای که در پیغام هایی که داده می شد به طور رسمی اعلام می کردند که شرایط برای برکناری این دولت آماده است.

رئیس جمهور افزود: در آن دوران بیش از 60 نفر ازاشخاص مختلف به ملاقات با بنده آمدند و اعلام کردند آمریکا قرار است در تاریخ مشخص به مناطق مختلف از جمله نهاد ریاست جمهوری حمله کند ولی وقتی بنده تمام آن گفته ها را کنار هم می گذاشتم و با گفته دیگری مقایسه می کردم متوجه می شدم که تمام سخنان آنان سخنان آمریکایی است که در نهایت به آنان گفتم "شبه کم الله بالخیر و العافیه."

احمدی نژاد خطاب به دانشجویان گفت: بنده و همراهانم در دولت نهم در راه آزادی حقیقی که شهید رجایی جان و تن خود را سوزاند جان و تن خود خواهیم سوزاند زیرا افتخار امثال بنده رسیدن به آن جایگاه و سوختن در راستای تعالی ملت است.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: آمریکاییان بدانند هزار بار همه وجودمان بسوزد یک سانتیمتر از آرمانهای خود عقب نشینی نخواهیم کرد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به عدالت محوری و عدالت خواهی در جامعه اشاره کرد و گفت: عدالت محوری و عدالت خواهی یعنی اینکه مطبوعات و سیاسیون به ناحق فحش و بد و بیرا به بنده "احمدی نژاد" می گویند ولی بنده آنها را از ته دل دوست دارم و خدای بزرگ که ناظر بر اعمال ماست شاهد می گیرم چیزی در دل ندارم و از آنها راضی هستم.

وی افزود: متاسفانه علت اصلی مخالفت با بنده این است که احمدی نژاد از دانشگاه برخاسته و روحیه عدالت خواهی دارد.

احمدی نژاد برقراری عدالت را سخت ترین مرحله نظام توحیدی خواند و گفت: ما وابسته به عدالتیم و عدالت نیز وابسته به آرمانهای اسلامی است.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: این عدالت نیست عده ای عادت کرده اند تا با یک تلفن هزار میلیارد تومان وام ارزان از کیسه ملت بردارند و عده ای نیز در عرصه های مختلف فرهنگی و سیاسی برای خود حقوق ویژه قائل شوند بنده از همین جا به آنان می گویم بنده به هیچ کس اجازه نخواهم داد تا از حقوق ملت سوء استفاده کنند.

رئیس شورای اقتصاد گفت: امروز وقتی دولت جلوی این گونه زد وبندها می ایستد می گوید دولت ضد بخش خصوصی است، ما ضد بخش خصوصی نیستیم ما ضد بخش اختصاصی هستیم که بسیاری چیزها را اختصاصی خود می داند.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: وقتی جلوی مجوزهای ویژه و انحصاری را می گیریم می گویند دولت با بخش خصوصی مبارزه می کند حال اینکه همین آقایان با گرفتن زمین هایی در اطراف تهران که به صورت تقلبی هم سند برای آن صادر کرده اند برای خود ویلاهایی ساخته اند که تعطیلات آخر هفته را به آنجا بروند.

رئیس جمهور گفت: بنده با این اقدامات مخالفم و به طور جدی با تمامی این اقدامات مبارزه خواهم کرد. متاسفانه وقتی که نام این افراد را اعلام می کنیم انواع گروههای سیاسی که با آنها پیوند خورده اند سر و صدایشان درمی آید و شعار مقابله علیه دولت سر می دهند.

احمدی نژاد خطاب به مفسدان اقتصادی اظهار داشت: این آقایانی که عادت کرده بودند در هر مقطعی هزاران هکتار زمین این ملت مظلوم را در اختیار بگیرند و با وام های 10 هزار میلیاردی اپراتور راه بیندازند تا بتوانند با 100 میلیارد تومان وارد بازار شوند و بازار را دراختیار بگیرند احمدی نژاد با آنان به مقابله خواهد پرداخت زیرا توپ و تانک دیگر اثر ندارد.

وی گفت: خوشبختانه دانشجویان ما راه خدا را پیدا کرده اند و با وجود چنین مشکلات از صحنه خارج نمی شوند، زیرا دانشجو بیدار است و ذلت نمی پذیرد.

رئیس شورای اقتصاد همچنین افزود: وقتی ما دست به نقطه ای برای مشخص شدن وضعیت اقتصادی می زنیم اعلام می کنند دولت پا روی دم ما گذاشته است حال بنده به آنان می گویم محدوده دم خود را مشخص کنند تا ما بدانیم کجا باید پا بگذاریم و بدانیم شما کجای کارید و چه کاره هستید.

وی خطاب به دانشجویان گفت: به لطف خدا دولت برآمده از شما تا آخر ایستادگی خواهد کرد.

ادامه دارد.....