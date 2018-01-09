مردم ایران در هر شرایطی حافظ نظام و انقلابشان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر حدادیان ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بشرویه به حوادث اخیر کشور اشاره و اظهار کرد: تمامی این اقدامات نقشه‌ها و توطئه‌هایی بود که از طریق دشمنان هدایت و حمایت می شد.

وی افزود: این انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران به افراد سودجو و منافق اجازه فعالیت نداده و قطعا به همین خاطر دشمنان بسیاری دارد که همواره درصدد تخریب آن هستند.

امام جمعه موقت بشرویه تاکید کرد: دشمنان داخلی و خارجی این نظام و انقلاب باید بدانند هر شرایطی که برای مردم کشور ما پیش آید آنها با هدایت و تبعیت از رهبری از آن عبور کرده و بازهم خواهان حفظ انقلاب و نظام خود خواهند بود.

حجت الاسلام حدادیان اظهار داشت: رهبری داهیانه رهبر فرزانه انقلاب و نیز حمایت و گوش به فرمان بودن مردم از رهبر معظم انقلاب باعث شده تا همواره شکست دشمنان را شاهد باشیم.

امام جمعه موقت شهرستان بشرویه از حضور مردم پس از ناآرامیهای اخیر در کشور به منظور حمایت از رهبری و تلاش برای حفظ انقلاب و کشور قدردانی کرد.

وی افزود: این حضور مردم در صحنه بازهم سیلی محکمی برای دشمنان نظام و انقلاب بود و حمایت مردم از رهبری و انقلاب را نشان داد.

حجت الاسلام حدادیان همچنین از تلاش صبورانه نیروهای نظامی و انتظامی و بسیجیان در حوادث اخیر برای کنترل ناآرامی ها قدردانی کرد.