  1. جامعه
  2. محیط زیست
۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۱۳

گزارش کیفیت هوای هجدم دی ماه؛

هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم است

هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم است

مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۰۷ و در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» اعلام کرد. 

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ١١ مورخ ۹۶/۱۰/۱۹ در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس  بوده است.

وی افزود: در این بازه زمانی وضعیت آلاینده منواکسیدکربن پاک (۳۸)، ازن پاک (۱۶)، دی اکسید نیتروژن سالم (۷۲)، دی اکسید گوگرد پاک (۱۵)، ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون سالم (۶۱) و ذرات معلق با قطر کمتر از ۲/۵ میکرون ناسالم برای گروه های حساس (۱۰۷) بوده است.

گروه‌های حساس بر اساس تعریف شامل کودکان، سالمندان، زنان باردار و بیماران قلبی و تنفسی است.

کد مطلب 4195241

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها