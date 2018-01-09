به گزارش خبرنگار مهر، محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ١١ مورخ ۹۶/۱۰/۱۹ در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس بوده است.

وی افزود: در این بازه زمانی وضعیت آلاینده منواکسیدکربن پاک (۳۸)، ازن پاک (۱۶)، دی اکسید نیتروژن سالم (۷۲)، دی اکسید گوگرد پاک (۱۵)، ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون سالم (۶۱) و ذرات معلق با قطر کمتر از ۲/۵ میکرون ناسالم برای گروه های حساس (۱۰۷) بوده است.

گروه‌های حساس بر اساس تعریف شامل کودکان، سالمندان، زنان باردار و بیماران قلبی و تنفسی است.