تاسیس نهاد رهبری در ۱۰۰ واحد دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، ابراهیم کلانتری در نشست راهبردی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: حدود شش ماه از تحولات این دانشگاه سپری شده و اکنون وقت آن است که به تدریج گام‌های اساسی برداشته و مدیریت جدید توقعات فرو خورده‌ای که از گذشته باقی مانده را برآورده و به آنها پاسخ منطقی دهد.

وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی تمام ساختارهای آموزش عالی مانند شوراهای فرهنگی، شورای دانشگاه، هیات رئیسه و هیات نظارت بر تشکل را دارد و در این زمینه کمبودی نیست و تمام این بخش‌ها در دوره جدید فعالیت خود را انجام می‌دهند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد تاکیدکرد: شورای راهبردی فرهنگی دانشگاه آزاد به این منظور تشکیل شده که از ظرفیت افرادی که در آموزش عالی کشور فعالیت کرده و دارای تجربه، ایده و دغدغه هستند، استفاده شود و با کمک آنها امور فرهنگی را راهبری کنیم تا شاهد تحول در دانشگاه آزاد اسلامی باشیم.

کلانتری ادامه داد: شورای راهبردی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی مرکب از ۳۰ نفر از صاحب‌نظران مراکز، دانشگاه‌ها و نهادهای مختلف است.

وی افزود: تحول در دانشگاه با تغییر مدیریت آغاز شد و تا امروز که حدود ۶ ماه می‌گذرد، ساختارهای کلان دانشگاه دستخوش تحولاتی شده و بر این اساس چند معاونت کم و چند معاونت نیز ادغام شده‌ که این ساختار جدید از دی ماه ابلاغ و لازم‌الاجراست.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد عنوان کرد: در همین راستا برخی واحدهای دانشگاهی ادغام می‌شوند و تا پایان امسال نیز تمام ساختارهای دانشگاه آزاد اسلامی متحول می‌شوند و این تحول براساس تفکر و برنامه‌ریزی طراحی و اجرا خواهد شد.

کلانتری عنوان کرد: در کنار تغییر ساختارها، محتوا نیز در حال تحول است و آنچه که از دانشگاه تراز انقلاب اسلامی انتظار می‌رود در دانشگاه در حال انجام است.

وی گفت: این دانشگاه از لحاظ شاخص‌ها و رسیدن به دانشگاه تراز انقلاب اسلامی، از لحاظ محتوایی و از لحاظ نرم‌افزاری هیچ کمبودی ندارد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه هیچ فردی از ترکیب جدید دانشگاه در پی پست و مقام نیست، گفت: شاید این از معجزات انقلاب اسلامی باشد که در اواخر دهه چهارم انقلاب چنین جمعی در دانشگاه آزاد که میوه انقلاب اسلامی است، جمع شده‌اند.

تاسیس نهاد رهبری در ۱۰۰ واحد دانشگاهی

کلانتری اظهار داشت: با بیان اینکه در گذشته نهاد رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی با محدویت فعالیت داشته است، گفت: تاکنون ۳۰ دفتر نهاد در مراکز استان‌ها با محدودیت‌های فراوان فعالیت می‌کردند که تاسیس نهاد رهبری در ۱۰۰ واحد دانشگاهی در دستورکار است و این امر یک قدرت و ابزار جدید فرهنگی برای دانشگاه محسوب می‌شود.

وی عنوان کرد: نمی‌توان دانشگاه را بدون سند راهبردی اداره کرد، به همین دلیل سندی در حال تدوین است که با سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها و دیگر اسناد بالا دستی مرتبط باشد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد گفت: بهمن ماه از این سند رونمایی می‌شود و محور فعالیت‌های دانشگاه قرار می‌گیرد.