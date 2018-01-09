شفافیت و کاهش هزینه ویژگی مهم سامانه جامع اطلاعات جغرافیایی است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری در جلسه مشترک کمیته‌های تخصصی اطلاعات جغرافیایی و کاداستر که ظهر سه شنبه در استانداری گیلان برگزار شد با اشاره به ارتباط نزدیک این دو کمیته، اظهار کرد: اجرای طرح کاداستر اطلاعات و منابع اطلاعاتی لازم را برای کمیته تخصصی اطلاعات جغرافیایی تهیه می کند.

وی با تأکید بر ضرورت به روزرسانی مستمر این اطلاعات، افزود: در اجرای طرح کاداستر چهار محدوده تعیین شده که جمع آوری اطلاعات هر محدوده برعهده دستگاه مربوطه است.

استاندار گیلان در ادامه محدوده اراضی ملی، جنگل ها و مراتع را یکی از این محدوده ها عنوان و تهیه و جمع آوری اطلاعات مربوط به این محدوده را برعهده منابع طبیعی و آبخیزداری عنوان کرد.

وی همچنین با بیان اینکه محدوده بعدی مربوط به اراضی کشاورزی است، خاطرنشان کرد: با توجه به وجود حساسایت ویژه در این حوزه و تعیین مالکیت مردم و مرز زمین های شخصی با اراضی ملی جمع آوری اطلاعات در این حوزه توسط اداره امور اراضی صورت می گیرد.

سالاری به تعیین محدوده های روستای و شهری نیز در اجرای این طرح اشاره و تصریح کرد: تهیه و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز درباره این محدوده ها در حوزه روستای مربوط به بنیاد مسکن و در حوزه شهری توسط ثبت اسناد و املاک انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه تعیین منابع مالی برای اجرای این طرح تاکنون به صورت ملی انجام شده است، یادآورشد: تهیه این نقشه سبب می شود تا افراد از تهیه مستقل نقشه بی نیاز و در اجرای اقدامات لازم نیز سرعت بخشیده شود.

استاندار گیلان با بیان اینکه با تهیه این نقشه ها مالکیت مردم نیز از نظم و انضباط لازم برخوردار می شود، افزود: دستگاه ها نیز می توانند به راحتی به اطلاعات مورد نیاز خود در حوزه های مذکور دست یابند.

وی همچنین با اشاره به وارد کردن اطلاعات درست و تصویرهای هوایی خام کاداستر و نقشه‌های توپوگرافی در سامانه اطلاعات جغرافیایی توسط دستگاه‌های متولی، گفت: این موضوع سبب می شود که در اجرای پروژه ها نیاز به استعلام مجدد نباشد.

سالاری یکی دیگر از مزایای اجرای این طرح را شفافیت، کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از اقدامات موازی توسط دستگاه‌های مختلف عنوان و خاطرنشان کرد : این موضوع علاوه بر تسریع در اجرای پروژه‌ها سبب شفافیت اجرای پروژه ها برای مردم و همچنین پیشگیری از رانت و سایر مسائل می شود.

وی با بیان اینکه بعد از تکمیل سامانه اطلاعات جغرافیایی آن را دراختیار دفاتر خدمات الکترونیکی برای دسترسی مردم به اطلاعات مورد نیاز خود قرار می دهیم، تصریح کرد: تلاش می کنیم تا زیرساخت های استان گیلان نیز تقویت شود.

استاندار گیلان با تأکید برضرورت تدوین برنامه راهبردی توسط کمیته اجرای طرح کاداستر و اطلاعات جغرافیایی، اظهار کرد: تدوین این برنامه سبب می شود افق دید برای مسئولان مشخص و نیازمندی ها براساس دستگاه های مختلف در نظر گرفته شود.