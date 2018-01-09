توسعه صادرات در گرو شناسایی بازارهای جدید است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی روز سه شنبه در دیدار با اعضای هیئت مدیره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: ایران با داشتن اقلیم ها و استعدادهای متفاوت باید برای فعالیتهای اقتصادی خود با توجه به هر منطقه برنامه ریزی کند.

استاندار قزوین افزود: بسیاری از کالاهای استان ظرفیت صادرات را دارد و اگر بتوانیم بازاریابی درستی داشته باشیم می توانیم سهم بیشتری را به خود اختصاص دهیم.

وی گفت: به نظر می رسد در بخش صادرات هنوز نتوانسته ایم از ظرفیت ها و فرصت های موجود استفاده مطلوبی کنیم و بسنده کردن به چند کشور محدود منطقی نیست.

زاهدی یادآورشد: با این همه کالای کیفی بازار صادرات ما نباید فقط به چند کشور مانند عراق و افغانستان محدود شود و اگر بتوانیم با کمک اتاق بازرگانی بازارهای هدف بیشتری را شناسایی کنیم به رشد مورد نظر خواهیم رسید.

استاندار قزوین بیان کرد: اتاق بازرگانی ظرفیت خوبی دارد و با تجربه ارزشمند خود اگر هدف گذاری خود را با واقع بینی مشخص کرده و بر این محور حرکت کند دستاوردهای ما بیشتر خواهد شد.

زاهدی افزود:ند آمایش استان مسیر ما را در آینده مشخص کرده لذا انتظار می رود بر اساس همین سند استراتژی صنعتی و صادراتی باید مشخص شود.

وی گفت: شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت ظرفیت بسیار خوبی برای حل مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان دارد و در نشست های تخصصی معمولا مشکلات مطرح می شود اما مسایل زیربنایی و زیرساختی مورد غفلت قرار می گیرد که در رویکرد جدید لازم است این ضعف برطرف شود.

زاهدی اظهارداشت: باید نسبت به مسایل و مشکلات بخش خصوصی با دقت بیشتری ورود کنیم و ملاک ارزیابی های خود از یک حوزه نباید تنها در آمار محدود شود بلکه بهتر است شاخص های مختلفی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.

استاندار قزوین رویکرد اتاق بازرگانی قزوین برای کمک به ایده ها و استارت آپ(کسب و کارهای نو) را کار ارزشمندی دانست و اظهار کرد: این کار برای شناسایی و تجاری سازی ایده های برتر باید تداوم یابد.

زاهدی در ادامه گفت: واحدهای تولیدی استان با قدمت و ظرفیتی که دارند و نیز نیروای انسانی کارآمد باید وارد خوشخه های صنعتی شوند و با اجرای طرح های توسعه گامهای بلندی در کیفی سازی تولید و افزایش اشتغال بردارند.

وی افزود: مشکل تولید فقط سرمایه در گردش نیست بلکه نوسازی و به روزرسانی فناوری هم از نیازهای جدی در این حوزه است که باید مورد توجه قرار گیرد.

علیرضا کشاورز قاسمی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین نیز در این نشست گفت: اتاق بازرگانی استان آمادگی دارد نظرات کارشناسی خود را در حوزه صنعت و صادرات به مدیران استان منتقل کند.

وی اضافه کرد: سیاست جدید اتاق بازرگانی قزوین، توسعه تشکل هاست و در این راستا به تازگی انجمن معادن راه اندازی شده است.

کشاورز قاسمی تصریح کرد: اتاق بازرگانی طرح استارت اپ ها را نیز آغاز کرده تا با عنوان یک حامی برای صاحبان ایده های برتر، زمینه ای را ایجاد کند تا

سرمایه گذاران بتوانند ایده های نوین را تجاری سازی کنند.

وی، طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی را از دیگر برنامه های خوب اشتغالزایی دانست و گفت: اتاق بازرگانی پیش از تصویب آن با جدیت به دنبال این رویکرد بوده و آن را عملیاتی کرده است تا کمکی به اشتغال دانشجویان شود.