نیروی انتظامی در تراز اسلامی خواست رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمود میرفیضی ظهر سهشنبه، در هفتمین دوره بصیرت استانی فرماندهی نیروی انتظامی، با سخنی از شهید مطهری مبنی بر اینکه در زمانی که اجتماع آرام باشد، افراد ظاهرا یک دست به نظر میرسند اما زمانی که امتحان بزرگ و حادثه شدیدی رخ دهد، صفها از یکدیگر جدا شده و غربال میشوند و آنگاه اهل حق و بصیرت تکلیف خود را بهتر میدانند، بر بصیرت تأکید کرد.
فرمانده ناجا مازندران با بیان اینکه دورههای بصیرت از چند سال پیش در لایههای یک انجام شد و در سالهای بعد به لایههای زیرین و فرماندهان کلانتری و پاسگاهها و مدیران نیز منتقل شد، هدف از برگزاری این دورهها را بصیرتافزایی برشمرد و افزود: هدف این است تا ما بتوانیم آموزش صحیح باورهایمان و اندیشیدن را داشته باشیم تا در موقع مناسب منجر به تغییر رفتار شود و در بزنگاه خروجی کار را مشاهده کنیم.
وی با بیان اینکه در وضعیت فعلی همه روسای قوا، مردم و مسئولان، قدردان شما هستند، این امر را نتیجه همین دورهها دانست و افزود: اقداماتی که ناجا انجام داده، منجر شده است تا در بسیاری از موضوعات عقلانیت را بر احساسات غالب کند.
میرفیضی با بیان اینکه ما سازمان و نیروی انتظامی بصیری میخواهیم که مقام رهبری مطرح میکند، افزود: نیروی انتظامی در تراز حکومت اسلامی و دینی و قرآنی، شاخصهایی دارد و در بحث سازمان بصیر نیز همینگونه است.
وی سه شاخص سازمان بصیر را غافلگیر نشدن، توانمندی برای تجزیه و تحلیل موضوعات پیچیده و یافتن راهکار و قدرت پیشبینی همگام با اقدامات پیشگیرانه برشمرد و بر بالا بردن آستانه تحمل تأکید کرد.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی افتخار دارد که فرماندهاش مقام معظم رهبری است، افزود: نیروی انتظامی تمام اقدامات خود را بر اساس منویات رهبری انجام میدهد که جزو وظایف ذاتیاش است و رهبری در آخرین ملاقات پیش از این وقایع اخیر، از عملکرد ناجا تشکر کردهاند و راضی بودهاند.
وی با اشاره به خواست رهبری مبنی بر نیروی انتظامی در تراز جمهوری اسلامی، گفت: اکنون با آنچه که میخواهیم فاصله داریم چرا که شآن مردم و نظام بیشتر از این است و ما باید بیشتر تلاش کنیم.
میرفیضی با بیان اینکه نیروی انتظامی به دلیل نوع ماموریتش با تمام لایههای مختلف جامعه سروکار دارد، افزود: در بحران اولین لایه، نیروی انتظامی است و ما با جان و مال مردم سروکار داریم و باید با افزایش روحیه معنوی و جهادی خود و توجه به رعایت قوانین بتوانیم از آنچه که در اختیار ما است، استفاده کنیم.
فرمانده ناجا مازندران با بیان اذعان بر اینکه ناجا با جایگاه اصلی خود فاصله دارد بر تلاش برای رسیدن به آن جایگاه تأکید کرد و افزود: باید به نوعی اقدام شود تا مورد اعتماد همه مردم قرار گیریم.
وی در کل عمکلرد ناجا را سند افتخاری برای نظام و دلیل آن را ایجاد ارتباط مناسب با مردم دانست و افزود: مردم سرمایه اجتماعی هستند و ما توانستیم از آن بهره بریم اما باید همیشه بهترین و آمادهترین محیط را برای مردم ایجاد کنیم.
