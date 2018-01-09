برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان علوم پزشکی تهران در ۲۹ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اعلام مدیریت امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران و بر اساس مصوبه کمیته انتخابات شورای صنفی، مهلت ثبت نام دانشجویان در یازدهمین دوره انتخابات شورای صنفی تمدید شد.

پس از اطلاع رسانی و ثبت نام از دانشجویان متقاضی و نامزد انتخابات یازدهمین دوره شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه که در روز یکشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد، با توجه به حد نصاب نرسیدن تعداد ثبت نام شدگان در شورای صنفی خوابگاه ها و برخی واحدهای دیگر، مهلت ثبت نام دانشجویان علاقه مند از ۲۳ تا ۲۷ دی ماه جاری تمدید شد.

دانشجویان می توانند برای آگاهی از شرایط و نیز ثبت نام در شورای صنفی دانشکده ها به معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده محل تحصیل و برای عضویت در شورای صنفی خوابگاه ها به دفتر سرپرستی خوابگاه محل سکونت مراجعه کنند.

انتخابات شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی تهران روز یکشنبه ۲۹ بهمن ۹۶ برای دانشکده ها از ساعت ۹ تا ۱۶ در دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی هر دانشکده و برای خوابگاه ها از ساعت ۱۴ تا ۲۱ در دفتر سرپرستی هر خوابگاه برگزار خواهد شد.