تداوم سرما در خراسان جنوبی/ وزش باد در راه است

علیرضا خندان رو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی هوای استان در ۲۴ ساعت آینده اظهار کرد: آسمانی ابری همراه با وزش باد را برای استان پیش بینی می کنیم.

وی ادامه داد: همچنین در عصر روز جاری افزایش موقت ابر برای خراسان جنوبی پیش بینی می شود.

خندان رو از افزایش تداوم سرما در استان خبر داد و گفت: همچنین برای شهرستان نهبندان احتمال خفیف بارش باران پیش بینی می شود.

وی با اشاره به وضعیت دمایی استان در ۲۴ ساعت گذشته بیان کرد: طی این مدت، شهرستان سربیشه با ۱۱ درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین و شهرستان طبس با ۱۴ درجه سانتی گراد گرم ترین مناطق بوده اند.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین دمای هوا در مرکز استان، حداقل منفی هفت درجه سانتی گراد و حداکثر نیز ۱۰ درجه سانتی گراد بوده است.

وی دمای فعلی بیرجند را هشت درجه سانتی گراد دانست و گفت: نسبت به روز گذشته، یک درجه کاهش دما را داشته ایم.