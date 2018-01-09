  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۵۸

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی:

تداوم سرما در خراسان جنوبی/ وزش باد در راه است

تداوم سرما در خراسان جنوبی/ وزش باد در راه است

بیرجند- مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی از تداوم سرما در ۲۴ ساعت آینده در استان خبر داد.

علیرضا خندان رو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی هوای استان در ۲۴ ساعت آینده اظهار کرد: آسمانی ابری همراه با وزش باد را برای استان پیش بینی می کنیم.

وی ادامه داد: همچنین در عصر روز جاری افزایش موقت ابر برای خراسان جنوبی پیش بینی می شود.

خندان رو از افزایش تداوم سرما در استان خبر داد و گفت: همچنین برای شهرستان نهبندان احتمال خفیف بارش باران پیش بینی می شود.

وی با اشاره به وضعیت دمایی استان در ۲۴ ساعت گذشته بیان کرد: طی این مدت، شهرستان سربیشه با ۱۱ درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین و شهرستان طبس با ۱۴ درجه سانتی گراد گرم ترین مناطق بوده اند.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین دمای هوا در مرکز استان، حداقل منفی هفت درجه سانتی گراد و حداکثر نیز ۱۰ درجه سانتی گراد بوده است.

وی دمای فعلی بیرجند را هشت درجه سانتی گراد دانست و گفت: نسبت به روز گذشته، یک درجه کاهش دما را داشته ایم.

کد مطلب 4195263

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها