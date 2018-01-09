سرانه ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی دانشجویان علوم پزشکی در سال ۹۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت (مفدا)، دکتر محمدرضا فراهانی در نهمین اجلاس معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی تاکید کرد: سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها در حوزه فرهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی بالاترین سندی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی کار در حوزه فرهنگی و دانشجویی را متفاوت از سایر حوزه‌های دانشگاه خواند و گفت: حوزه فرهنگی از نظر ساختاری نوپاتر از حوزه های دیگر در دانشگاه‌های علوم پزشکی است و تا مدت‌ها پس از راه اندازی، بودجه‌ای برای آن تعریف نمی‌شد و پس از آن نیز بودجه تعریف شده مستقل از دیگر حوزه‌ها نبود.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به مشکلات کار فرهنگی در کشور و تعداد زیاد صاحبنظران این حوزه گفت: هم اکنون در درون کشور صدها و هزاران نهاد و سازمان فرهنگی فعالیت می کنند که بودجه و اختیاراتی برای آنان تعریف شده است اما اغلب آنها در قبال عملکردشان پاسخگو نیستند و این امر به نوعی آشفتگی فرهنگی در کشور انجامیده است.

فراهانی با بیان اینکه در مقابل نهادهای یاد شده، بخش بسیار اندکی از بودجه فرهنگی در حوزه آموزش عالی در اختیار معاونت فرهنگی و دانشجویی قرار می گیرد، ادامه داد: با این حال بیشترین نقدها به ما و سایر متولیان این حوزه انجام می شود و متاسفانه اغلب این نقدها فاقد ارائه راهکار و ترسیم راه‌حل‌ است.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، از سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها به عنوان بالادستی ترین سند فرهنگی در دانشگاه‌های کشور نام برد که شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از ۱۰ سال مطالعه و بررسی در سال ۱۳۹۲ به دانشگاه ها ابلاغ کرده است و برنامه‌ علمیاتی مشترک وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی در حوزه فرهنگی بر اساس محتوای این سند تدوین شده است و نمی توان گفت که در حوزه فرهنگی دانشگاه‌ها بدون هدف و بی‌برنامه عمل می کنیم.

وی با تشریح ساختار شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها به تشریح جزییات سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها پرداخت و گفت: این سند مشتمل بر حوزه های آموزشی، پژوهشی، تربیتی و مدیریتی است که دارای هدف، راهبرد و اقدام است و دانشگاه‌ها با مبنا قرار دادن آن موظف به تربیت دانشجویانی خردورز، فهیم، شجاع، انقلابی و مطالبه‌گر هستند.

فراهانی با اشاره به اینکه معاونان فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی افرادی با انگیزه و علاقمند هستند، افزود: برای کار در حوزه فرهنگی باید عاشق بود و اگر برخوردار از این مهم نباشیم، راهی اشتباه آمده‌ایم. کار در حوزه فرهنگی همچنین به تلاشی دوچندان و سخت نیاز دارد که متولیان این حوزه باید به آن توجه کنند.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، ادامه داد: در دولت یازدهم و از ابتدای دولت دوازدهم در حوزه فرهنگی کار جهادی کرده‌ایم و تحول ایجاد شده در این حوزه مرهون این تلاش‌هاست که تا اندازه زیادی توانسته جایگاه معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت را در مقایسه با دوره‌های گذشته در جهت مثبت تغییر دهد.

وی سرانه بودجه دانشجویی در سال ۱۳۹۲ را ۷۵۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: این عدد در بودجه سال آینده دانشگاه‌های علوم پزشکی به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است و رشد این سرانه ماحصل تلاش و پیگیری بسیار معاونت فرهنگی و دانشجویی و همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بوده است.

فراهانی یکی دیگر از اقدامات این معاونت را تفکیک بودجه فرهنگی، دانشجویی و تربیت‌بدنی از یکدیگر عنوان کرد و گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این بودجه را همچنان ذیل سرفصل آموزشی به دانشگاه‌های علوم پزشکی پرداخت می‌کند و دانشگاه‌ها رفتارهای مختلفی با این بودجه می کنند که تحقق کامل آن به حوزه‌های یاد شده در دانشگاه‌های علوم پزشکی نیازمند آگاهی و پیگیری معاونان فرهنگی و دانشجویی دارد.