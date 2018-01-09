به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا طهماسبی ظهر سهشنبه در مراسم تجلیل از کشاورزان نمونه استان زنجان در محل سالن اجتماعات زیتون جهادکشاورزی استان زنجان، افزود: امسال ۱۲۰ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در کل کشور تولید شده که این محصولات بهصورت تازه خوری و برای استفاده بخشی از صنایع در اشتغال و تولید مصرفشده است.
وی اظهار کرد: تولید محصولات کشاورزی موجب امنیت ملی و افزایش درآمد ملی میشود و کشاورزان ثابت کردند که بهرهوری تنها یک شعار نیست.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی گفت: در تولید محصول دانههای روغنی کشاورز نمونه بیش از ۶ تن در هر هکتار برداشت میکند و میزان میانگین کشوری نیز ۳.۵ تن بوده، در تولید محصول انگور آبی نیز کشاورز نمونه در هر هکتار ۱۱۷ تن و ۸۰۰ کیلوگرم محصول برداشت میکند.
طهماسبی افزود: میزان تولید میانگین کشوری در هر هکتار ۴.۵ تن است و در تولید محصول سیب امسال در دماوند کشاورز نمونه در هر هکتار ۱۶۸ محصول برداشت کرده و میزان تولید میانگین کشوری ۲۰ تن در هر هکتار بوده است.
وی با اشاره به اینکه کشاورز نمونه در هر هکتار ۹۵ تن انار برداشت میکند که میزان میانگین کشوری آن برداشت در هر هکتار، ۱۵ تن است ، گفت: بهرهبردار نمونه زیتون در استان زنجان در هر هکتار ۴۰ تن برداشت کرده درحالیکه میزان میانگین کشوری آن ۲٫۵ تن است.
طهماسبی افزود: اگر تولید بر اساس صادرات باشد، بازار نیز وجود دارد و در این میان باید به تولید باکیفیت محصولات کشاورزی توجه شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی بابیان اینکه بارندگی در سطح کشور ۵۰ درصد کاهش دارد، ابراز کرد: باید ماشینآلات خوب به کار ببریم و در خط اعتباری مکانیزاسیون هر نوع ادواتی قابل خرید و تهیه است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۳٫۵ میلیون هکتار گلخانه در سطح دنیا وجود دارد و مقررشده در برنامه ۱۰ ساله ۴۸ هزار هکتار گلخانه در کشور ایجاد شود، گفت: امروز در گلخانهها محصولاتی چون انگور، لیموترش و انار نیز تولید میشود و به دلیل صرفه جویی آب، گلخانهها محیطی کنترلشده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین گفت: در تولید محصول گندم آبی در مناطق سردسیر برداشت کشاورز نمونه ۱۳ تن در هر هکتار است درحالیکه میانگین کشوری برداشت این محصول چهار تن است.
طهماسبی افزود: در تولید محصول گندم آبی در مناطق گرم و خشک نیز کشاورز نمونه در هر هکتار ۱۲ تن برداشت میکند و در گندم دیم نیز که بیشتر در مناطق کردستان تولید میشود و میزان برداشت کشاورز نمونه در هر هکتار سه تن و ۷۲۲ کیلوگرم است، درحالیکه میزان میانگین تولید کشور یک تن ۵۰ کیلوگرم بوده است.
نظر شما