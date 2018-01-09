کوهرنگ سردترین نقطه کشور است

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شهرستان کوهرنگ با دمای هوای منفی ۱۶ درجه سانتی گراد سردترین نقطه کشور گزارش شده است، اظهار داشت: دمای هوا در چهارمحال و بختیاری افت شدیدی داشته است.

وی عنوان کرد: دمای هوا در شهرکرد به منفی ۱۳ درجه سانتی گراد رسیده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: توده هوای سرد در چهارمحال و بختیاری مستقر شده است.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین داده های هواشناسی تا پایان هفته جوی نسبتا پایدار بر استان حاکم خواهد بود و در این مدت آسمان استان صاف تا کمی ابری در برخی ساعت ها همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: برای فردا صبح نیز کاهش دما ویخبندان و همچنین کاهش دید در اثر پدیده مه در برخی مناطق به ویژه در بخش های شرقی استان پیش بینی می شود.