  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۱۱

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

کوهرنگ سردترین نقطه کشور است

کوهرنگ سردترین نقطه کشور است

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: شهرستان کوهرنگ با دمای منفی ۱۶ درجه سانتی گراد سردترین نقطه کشور گزارش شده است.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شهرستان کوهرنگ با دمای هوای منفی ۱۶ درجه سانتی گراد سردترین نقطه کشور گزارش شده است، اظهار داشت: دمای هوا در چهارمحال و بختیاری افت شدیدی داشته است.

وی عنوان کرد: دمای هوا در شهرکرد به منفی ۱۳ درجه سانتی گراد رسیده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: توده هوای سرد در چهارمحال و بختیاری مستقر شده است.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین داده های هواشناسی تا پایان هفته جوی نسبتا پایدار بر استان حاکم خواهد بود و در این مدت آسمان استان صاف تا کمی ابری در برخی ساعت ها همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: برای فردا صبح نیز کاهش دما ویخبندان و همچنین کاهش دید در اثر پدیده مه در برخی مناطق به ویژه در بخش های شرقی استان پیش بینی می شود.

کد مطلب 4195271

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها