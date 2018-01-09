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۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۲۴

رئیس امور آزمایشگاه‌های حفاظت محیط زیست اصفهان:

هوای اصفهان در وضعیت سالم ثبت شد/افزایش غلظت آلاینده‌ها

هوای اصفهان در وضعیت سالم ثبت شد/افزایش غلظت آلاینده‌ها

اصفهان - رئیس امور آزمایشگاه‌های محیط زیست اصفهان گفت: هوای اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر با شاخص کیفی ۸۲ در وضعیت سالم ثبت شده اما نسبت به روز گذشته شاهد افزایش آلاینده ها هستیم.

بابک صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هوای اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز با شاخص کیفی ۸۲ در وضعیت سالم ثبت شده است اما نسبت به روز گذشته شاهد افزایش آلاینده ها هستیم.

وی در ارتباط با شاخص آلایندگی در ایستگاه‌های مختلف سنجش آلودگی اصفهان اظهار داشت: شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های میدان احمد آباد با ۵۷، چهارباغ خواجو ۹۲، بلوار دانشگاه ۸۲، میدان امام حسین (ع) ۹۵، خیابان پروین با ۶۵، رودکی ۸۰ و بزرگراه خرازی ۱۰۰ در وضعیت سالم قرار دارد.

رئیس امور آزمایشگاه‌های استان اصفهان با اشاره به اینکه وضعیت هوا در ایستگاه‌های سنجش آلایندگی در شهرستان‌های مختلف استان سالم و ناسالم گزارش شده است، تاکید کرد: کیفیت هوا در مبارکه در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز با میانگین شاخص کیفی ۱۰۵ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است و در کاشان با ۶۵ و سگزی با ۶۷ خمینی شهر ۹۲ سالم گزارش می‌شود.

گفتنی است، شاخص کیفی هوا در بازه صفر تا ۵۰ نشانه هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ نشانه هوای سالم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (افراد دچار بیماری‌های قلبی تنفسی، کودکان و افراد میانسال و زنان باردار و غیره) و ۱۵۰ تا ۲۰۰ نشانه وضعیت ناسالم برای عموم مردم است

کد مطلب 4195272

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