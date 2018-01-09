کشف ۲۰هزارلیتر سوخت قاچاق در روانسر/ مراقب مبادلات اینترنتی باشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "محمد قنبری" در این رابطه گفت: ماموران پاسگاه انتظامی حسن آباد در پی خبر به دست آمده مبنی بر دپوی نفت سفید قاچاق در یکی از سوله های شهرک صنعتی روانسر، بررسی موضوع رادر دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان روانسر افزود: با انجام کار اطلاعاتی و پیگیری های مستمر صحت گزارش برای کارکنان احراز با تدابیر صورت گرفته و هماهنگی های لازم اکیبی از کارکنان پاسگاه و پلیس اگاهی شهرستان به محا اعزام شدند و ۲۰ هزار لیتر نفت سفید قاچاق کشف کردند.

سرهنگ قنبری ادامه داد: با هماهنگی های محلی و رایزنی با سایر ارگان های نظامی در منطقه سوخت مکشوفه از محل تخلیه و به محلی امن منتقل شد.

وی با بیان اینکه تلاش برای دستگیری عوامل دخیل در این پرونده همچنان ادامه دارد، تاکید کرد: نیروی انتظامی با اقتدار با کسانی که از سرمایه ملی به سود خود استفاده کنند برخورد خواهد کرد.

مراقب مبادلات اینترنتی باشید

فرمانده انتظامی شهرستان سنقر با اشاره به وقوع ۲ فقره سرقت از طریق مبادلات اینترنتی، گفت: در مبادلات اینترنتی مراقب سارقان و کلاهبرداران باشید.

سرهنگ "غضبان احمدی فرد" توضیح داد: سارقان در روزهای گذشته با ۲ نفر که خودرو خود را در یکی از نرم افزارهای موبایل برای فروش عرضه کرده بودند، تماس گرفتند و پس از ملاقات، خودرو آنان را به سرقت بردند.

وی با بیان اینکه اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی به منظور دستگیری سارقان ادامه دارد، گفت: خودروهای مسروقه در شهرهای سنقر و کرمانشاه کشف شده اند.

فرمانده انتظامی سنقر به شهروندان توصیه کرد: در هنگام استفاده از فضای مجازی برای فروش کالای خود به هشدارهای پلیسی توجه داشته باشید و در مکان های خلوت با خریدار دیدار نکنید.

کشف بیش از ۴ کیلوگرم مواد مخدر در کرمانشاه

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه اعلام کرد: ماموران انتظامی شهرستان کرمانشاه در طرح پاکسازی نقاط آلوده، موفق به کشف بیش از ۴ کیلوگرم موادمخدر شدند.

سرهنگ "حسین براری" توضیح داد: ماموران کلانتری ۲۳ تعاون در راستای طرح پاکسازی نقاط آلوده ۲ نفر از فروشندگان موادمخدر را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی آنان را دستگیر کردند.

وی افزود: ماموران این کلانتری در بازرسی از منزل متهمان ۲کیلو و ۲۰۰ گرم حشیش و ۷۰۰ گرم تریاک کشف کردند.

این مقام انتظامی گفت: ماموران کلانتری ۱۸ سجادیه نیز در راستای این طرح از فعالیت یک توزیع کننده مواد مخدر با خبر شدند و متهم را در یکی از شهرک های حاشیه ای دستگیر و یک کیلو و ۲۷۰ گرم تریاک کشف کردند.

سرهنگ براری تصریح کرد: متهمان دستگیر شده به منشور سیر مراحل قانونی در اختیار دستگاه قضائی قرار گرفتند،

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با اشاره به تداوم طرح های پاکسازی نقاط آلوده، مقابله با خرده فروشان مواد مخدر و ارتقاء امنیت اجتماعی، اعلام کرد: برخورد با سوداگران مرگ در راستای رسالت ناجا، به صورت جدی توسط انتظامی این شهرستان دنبال می شود.

کشف ۳۲۰ میلیون ریالی کالای قاچاق

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف کالای قاچاق به ارزش ۳۲۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ" حسین براری " عنوان کرد: ماموران انتظامی شهرستان کرمانشاه در راستای طرح مبارزه با کالای قاچاق و کسب خبر از منابع خبری مبنی براینکه چند خودر در امر جابجایی کالای قاچاق فعالیت دارند رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در این راستا ماموران انتظامی شهرستان ۳ دستگاه خودرو حامل بار قاچاق را متوقف و پس از بازرسی آنها ۲۸۸ دست پوشاک قاچاق، ۷۵ قلم انواع لوازم خانگی و ۲۵ طاقه پارچه قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه ۳ متهم در این رابطه دستگیر شده اند، گفت: متهمین به منظور سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.

سرهنگ براری افزود: بر اساس نظر کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه ۳۲۰ میلیون ریال برآورد شد.

این مقام انتظامی تاکید کرد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای حمایت از تولیدات داخلی با جدیت توسط انتظامی این شهرستان پیگیری می شود.