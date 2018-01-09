آغاز فعالیت مشاور تهیه طرح جامع ترافیک شهر یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ کناری ظهر سه شنبه در جلسه شورای ترافیک استان افزود: برای اولین بار در شهر یاسوج تحقق این طرح را شاهد خواهیم بود و هدفگذاری های مختلفی در این راستا انجام می شود.

کناری با بیان اینکه ترافیک به وجود آمده در شهر یاسوج موجبات نارضایتی مردم را به وجود آورده است، عنوان کرد: فعالیت کارشناسی و توسعه و رفع معضلات ترافیکی شهر یاسوج ضروری است.

کناری به برخی از مشکلات موجود در شهر یاسوج اشاره کرد و گفت: عدم خط کشی مناسب در مناطقی که مدارس قرار گرفته اند، عدم خط کشی خیابان ها، نبود و یا عدم جانمایی چراغ راهنما و همچنین بلوار کشی های غیر اصولی از جمله مشکلات موجود در شهر یاسوج است.

سرپرست فرمانداری بویراحمد با اشاره به نبود یا کمبود پل های عابر پیاده در برخی مناطق شهر، تصریح کرد: اقدام موثر برای رفع مشکلات ترافیکی در حوزه عابر پیاده نیز ضروری است.